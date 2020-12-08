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حوادث

التحفظ على 6 من أنصار مرشحين بـ السويس بسبب "خناقة" بمحيط لجنة القناة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:02 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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حسن غنيمة
تحفظت أجهزة الشرطة بدائرة قسم السويس على 6 من أنصار مرشحين في جولة الإعادة بدائرة السويس عقب تشاجرهم بحيط لجنة مدرسة القناة الابتدائية المشتركة.

كان مدير أمن السويس تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد حدوث مشاجرة بين مؤيدي وأنصار لـ المرشحين بسبب محاولة كل طرف استفزاز الآخر بالصوت.

وأفادت التحريات أن محاولة الاستفزاز امتدت إلى تبادل السباب فيما بينهم، والتراشق بالألفاظ ثم تشاجر بالأيدي ما أدى إلى إصابة أحد المشاركين. 

وحاولت قوة تأمين المقر الانتخابى السيطرة على الموقف وتهدئة الأجواء بصرفهم بعيدا عن حرم اللجنة، إلا أن أطراف المشاجرة تمادوا في تبادل الشجار مرة أخرى فتم التحفظ عليهم.

فقد تمكنت قوات الأمن بالسويس من التحفظ على 6 من المؤيدين للمرشحين لتشاجرهم في دائرة قسم السويس وتمكن المقدم أحمد الفولي من تحديد أطراف المشاجرة وأخطر العميد أشرف فودة مأمور قسم السويس اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس بالواقعة. 

وأمر اللواء  هشام رشاد مدير المباحث باتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهمين على نيابة السويس للتحقيق تحت إشراف المستشار محمد الغمراوى المحامى العام لنيابات السويس.  

كانت اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في موعدها وكانت شرطة المفرقعات أجرت مسحًا أمنيا للجان بعناصر الفحص المدربة قبل بدء التصويت وسط تواجد أمني مكثف من عناصر التأمين وتوفير المقاعد المتحركة

تضم دائرة السويس بنظام الفردي 4 مرشحين في جولة الإعادة لاختيار مرشحين، وتبلغ الكتلة التصويتية للسويس 460 ألف ناخب، يختارون من يمثلهم في البرلمان عبر الاقتراع داخل 140 لجنة موزعة على 54 مقرًا انتخابيًا.
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