في ختام فعاليات نادي ريادة الأعمال.. رئيس جامعة الأزهر يستقبل رئيس أكاديمية البحث العلمي

استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتورة غادة خليل، مدير برنامج رواد مصر 2030م بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة غادة علي، مستشار وزير الشباب والرياضة السابق، عضو مجلس النواب الحالي.





تأتي هذه الزيارة على هامش الاحتفالية التي تنظمها الجامعة في ختام فعاليات نادي ريادة الأعمال بالجامعة، بحضور الدكتور محمد جلال، وكيل كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، مدير نادى ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، والدكتور محمد فرج، مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني.