في ختام فعاليات نادي ريادة الأعمال.. رئيس جامعة الأزهر يستقبل رئيس أكاديمية البحث العلمي

استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتورة غادة خليل، مدير برنامج رواد مصر 2030م بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة غادة علي، مستشار وزير الشباب والرياضة السابق، عضو مجلس النواب الحالي.
تأتي هذه الزيارة على هامش الاحتفالية التي تنظمها الجامعة في ختام فعاليات نادي ريادة الأعمال بالجامعة، بحضور الدكتور محمد جلال، وكيل كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، مدير نادى ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، والدكتور محمد فرج، مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني.
وينظم نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر الحفل الختامي لفعاليات دوري ريادة الأعمال بين مختلف كليات جامعة الأزهر، والذي ستعلن فيه أسماء الفائزين، وتكرم الفرق المشاركة في الدوري لهذا العام، وتسلم كأس رئيس الجامعة للفريق الفائز بالمركز الأول.
وصرح رئيس الجامعة بأن هذه الفعاليات تأتي ضمن اهتمام الجامعة بنشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال بجامعة الأزهر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأن هذه الفعالية تتم بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ الشريك الإستراتيجي لجامعة الأزهر في دعم الابتكار، ونقل التكنولوجيا وتسويقها بجامعة الأزهر.
وأفاد الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على النادي بأن الجامعة قد خطت خطوات كبيرة في مجال ريادة الأعمال، وتوجت هذه الخطوات بإنشاء نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، وتمثيل الجامعة في جميع المحافل المصرية والعالمية؛ ومنها: فوز فريق إيناكتس بكأس العالم لريادة الأعمال، وأضاف أن الجامعة لديها الآن عدد ٣ فرق إيناكتس، تمثل: القاهرة، والوجه البحري، والوجه القبلي، كما شاركت الجامعة مؤخرًا في مسابقة رالي العرب لريادة الأعمال، التي تنظمها جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.