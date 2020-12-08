البورصات العربية اليوم: المصرية تشهد ارتفاعا جماعيا وتربح 3.6 مليار جنيه.. الفلسطينية والعراقية تربحان.. وتراجع مؤشرات السعودية والكويت والأردن والبحرين

البورصات العربية اليوم:
- بأرباح 3.6 مليار جنيه.. المصرية تختتم تعاملات الثلاثاء بارتفاع جماعي
- الفلسطينية والعراقية تربحان بجلسات منتصف الأسبوع
- تراجع مؤشرات السعودية والكويت والأردن والبحرين
شهدت معظم البورصات العربية، حالة من التراجع لمؤشراتها، بمنتصف جلسات الأسبوع، اليوم الثلاثاء، الموافق 8 ديسمبر 2020، وذلك خلال عمليات التداول المختلفة بكل بورصة على حدة، حيث قادت الأسهم المصرية حالة الارتفاعات بختام تعاملات اليوم، وفيما يلي تفصيليا أداء البورصات العربية.
البورصة المصرية
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 3.6 مليار جنيه ، ليغلق عند 655.126 مليار جنيه .
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 11019 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2268 نقطة.
كما قفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 13211 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4254 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3114 نقطة.
البورصة الفلسطينية
أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.27 % ما يعادل 1.29 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 471.07 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 105,548 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 204,100 دولارًا نفذت من خلال 83 صفقة.
البورصة العراقية
اغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم مرتفعا بنسبة 0.06 %, متوقفا عند 481.62 نقطة، وسجل المؤشر ارتفاع اسهم 7 شركات, وانخفاض اسهم 10 اخرى, فيما حافظت 13 شركة على اسعار اسهمها.
وبلغ عدد الاسهم المتداولة 949,393,842 سهما, بقيمة 866,651,256 دينارا عراقيا, تحصلت من ابرام 414 صفقة, شملت 30 شركة مساهمة, من اصل 105 شركات مسجلة في البورصة .
البورصة السعودية
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 21.25 نقطة ليقفل عند مستوى 8612.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.4 مليار ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 385 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 485 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات وفرة، وصناعة الورق، وصادرات، وأمانة للتأمين، وأنابيب السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أميانتيت، واتحاد الخليج، وسليمان الحبيب، والوطنية، وأسواق عبدالله العثيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.91%.
فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، وأنعام القابضة، والإنماء، والتصنيع، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أنعام القابضة، وكيان السعودية، والمصافي، وصادرات، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 1528.97 نقطة ليقفل عند مستوى 20428.58 نقطة، وبتداولات بلغت 52 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 500 ألف سهم تقاسمتها 1491 صفقة.
بورصة الكويت
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 15ر8 نِقَاط ليبلغ مستوى 22ر5558 نقطة بنسبة هبوط بلغت 15ر0 %، وجرى تداول كمية أسهم بلغت 16ر369 مليون سهم تمت عبر 12294 صفقة نقدية بقيمة 9ر47 مليون دينار كويتي .
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر26 نقطة ليبلغ مستوى 20ر4459 نقطة بنسبة صعود بلغت 61ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر303 ملايين سهم تمت عبر 6986 صفقة نقدية بقيمة 2ر19 مليون دينار .
وانخفض مؤشر السوق الأول 01ر25 نقطة ليبلغ مستوى 92ر6113 نقطة بنسبة هبوط بلغت 41ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر65 مليون سهم تمت عبر 5308 صفقات بقيمة 6ر28 مليون دينار .
بورصة البحرين
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,493.05 بانخفاض قدره 1.61 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 651.32 بانخفاض قدره 2.07 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و938 ألفًا و471 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 573 ألفًا و54 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 61 صفقة.
البورصة الأردنية
أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.17 %، عند مستوى 1580.01 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.4 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1,948 صفقة.