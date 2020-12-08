البورصات العربية اليوم: المصرية تشهد ارتفاعا جماعيا وتربح 3.6 مليار جنيه.. الفلسطينية والعراقية تربحان.. وتراجع مؤشرات السعودية والكويت والأردن والبحرين

البورصات العربية اليوم:

- بأرباح 3.6 مليار جنيه.. المصرية تختتم تعاملات الثلاثاء بارتفاع جماعي

- الفلسطينية والعراقية تربحان بجلسات منتصف الأسبوع

- تراجع مؤشرات السعودية والكويت والأردن والبحرين

شهدت معظم البورصات العربية، حالة من التراجع لمؤشراتها، بمنتصف جلسات الأسبوع، اليوم الثلاثاء، الموافق 8 ديسمبر 2020، وذلك خلال عمليات التداول المختلفة بكل بورصة على حدة، حيث قادت الأسهم المصرية حالة الارتفاعات بختام تعاملات اليوم، وفيما يلي تفصيليا أداء البورصات العربية.

البورصة المصرية

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3114 نقطة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 3.6 مليار جنيه ، ليغلق عند 655.126 مليار جنيه .

البورصة الفلسطينية

البورصة العراقية

البورصة السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 21.25 نقطة ليقفل عند مستوى 8612.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.4 مليار ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 385 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 485 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.





وكانت أسهم شركات وفرة، وصناعة الورق، وصادرات، وأمانة للتأمين، وأنابيب السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أميانتيت، واتحاد الخليج، وسليمان الحبيب، والوطنية، وأسواق عبدالله العثيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.91%.





فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، وأنعام القابضة، والإنماء، والتصنيع، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أنعام القابضة، وكيان السعودية، والمصافي، وصادرات، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.





كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 1528.97 نقطة ليقفل عند مستوى 20428.58 نقطة، وبتداولات بلغت 52 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 500 ألف سهم تقاسمتها 1491 صفقة.