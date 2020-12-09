هل يجوز حجز جزء من زكاة المال لشراء أضحية العام المقبل؟ .. لجنة الفتوى توضح

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الزكاة واجبة والأضحية سُنة، ومصاريفهما مختلفة، فلا يتداخلان أبدا، منوهًا بأنه لا يجوز تأخير دفع الزكاة إلى مستحقيها بغير عذر.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: « هل يجوز حجز جزء من مال الزكاة لعمل أضحية في العام القادم ؟»، أنه لا يجوز تأخير دفع الزكاة إلى مستحقيها بغير عذر، وذلك لأن الزكاة إذا وجبت فقد تعين حق أصحابها في المال المزكى.
واستشهدت بقوله تعالى: « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» الآية 141 من سورة الأنعام، مشيرة إلى أن هذا في زكاة الزروع ويلحق بها غيرها.
وأضافت أنه كذلك لا يجزئ على الراجح من أقوال أهل العلم إخراج زكاة المال إلا مالا، كما لا يجزئ أن يُخرجها المُسلم شاة أو أن يُلبسها بعبادة أخرى كالأضحية، حيث إن الزكاة واجبة والأضحية سُنة ولا يتداخلان أبدا، فمصاريف الزكاة غير مصارف الأضحية.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: « هل يجوز حجز جزء من مال الزكاة لعمل أضحية في العام القادم ؟»، أنه لا يجوز تأخير دفع الزكاة إلى مستحقيها بغير عذر، وذلك لأن الزكاة إذا وجبت فقد تعين حق أصحابها في المال المزكى.
واستشهدت بقوله تعالى: « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» الآية 141 من سورة الأنعام، مشيرة إلى أن هذا في زكاة الزروع ويلحق بها غيرها.
وأضافت أنه كذلك لا يجزئ على الراجح من أقوال أهل العلم إخراج زكاة المال إلا مالا، كما لا يجزئ أن يُخرجها المُسلم شاة أو أن يُلبسها بعبادة أخرى كالأضحية، حيث إن الزكاة واجبة والأضحية سُنة ولا يتداخلان أبدا، فمصاريف الزكاة غير مصارف الأضحية.
هل يجوز إخراج النذر من مال الزكاة ؟
قال الشيخ حازم جلال، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان إذا ما نذر شيء لله فعليه أن يوفي بما نذره فإن لم يستطع فعليه أن يخرج كفارة يمين.
وأضاف "جلال"، خلال لقائه بقناة "المحور"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز وفاء النذر من زكاة المال ؟»، قائلًا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا (( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ ))، وقال الله تعالى فى كتابه الكريم{إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا}، فمن نذر لله تعالى بشيء فليوفى بهذا النذر فمن قال نذرت إن أذبح لله شيء عليه أن يذبح الذى نذره فما اشترطه الإنسان على نفسه عليه أن يوفى بما نذره فمن لم يتوافر معه مال فى هذا الوقت الحاضر فيكون النذر معلق فى رقبته أى دين عليه، وعليه عندما يتيسر الأمر أن يفى بما نذره على نفسه.
وأشار إلى أنه لا يجوز إخراج النذر من زكاة المال فكلًا على حدة، فزكاة المال تخرج للفقراء والمساكين والمصارف الثمانية التى حددها المولى عز وجل فى كتابه الكريم ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، أما النذر فالإنسان هو المسؤول عنه هو الذي يشترطه على نفسه وبالتالى عليه أن يفى بما نذره، والأصح أن لا يشترط الإنسان على نفسه فالعلاقة مع الله لا يصح أن يكون بها شرط فلا يقول يارب إن حققت لي هذا سأذبح خروفا إنما على الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى فى ذل وانكسار دون أن يشترط على نفسه شيئا ولا على ربه جل وعلا.
وتابع: فمن اشترط على نفسه نذرا فعليه أن يوفى بنذره، وإن قال نويت أن أذبح شيئا لله إن حقق لى هذا الأمر دون أن يأكل منه شيئا فعليه أن يخرجه كله لله أما لو اشترط على نفسه أن يأكل منه فله أن يأكل منه.
وأضاف "جلال"، خلال لقائه بقناة "المحور"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز وفاء النذر من زكاة المال ؟»، قائلًا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا (( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ ))، وقال الله تعالى فى كتابه الكريم{إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا}، فمن نذر لله تعالى بشيء فليوفى بهذا النذر فمن قال نذرت إن أذبح لله شيء عليه أن يذبح الذى نذره فما اشترطه الإنسان على نفسه عليه أن يوفى بما نذره فمن لم يتوافر معه مال فى هذا الوقت الحاضر فيكون النذر معلق فى رقبته أى دين عليه، وعليه عندما يتيسر الأمر أن يفى بما نذره على نفسه.
وأشار إلى أنه لا يجوز إخراج النذر من زكاة المال فكلًا على حدة، فزكاة المال تخرج للفقراء والمساكين والمصارف الثمانية التى حددها المولى عز وجل فى كتابه الكريم ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، أما النذر فالإنسان هو المسؤول عنه هو الذي يشترطه على نفسه وبالتالى عليه أن يفى بما نذره، والأصح أن لا يشترط الإنسان على نفسه فالعلاقة مع الله لا يصح أن يكون بها شرط فلا يقول يارب إن حققت لي هذا سأذبح خروفا إنما على الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى فى ذل وانكسار دون أن يشترط على نفسه شيئا ولا على ربه جل وعلا.
وتابع: فمن اشترط على نفسه نذرا فعليه أن يوفى بنذره، وإن قال نويت أن أذبح شيئا لله إن حقق لى هذا الأمر دون أن يأكل منه شيئا فعليه أن يخرجه كله لله أما لو اشترط على نفسه أن يأكل منه فله أن يأكل منه.