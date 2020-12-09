هل يجوز حجز جزء من زكاة المال لشراء أضحية العام المقبل؟ .. لجنة الفتوى توضح

هل يجوز إخراج النذر من مال الزكاة ؟

قال الشيخ حازم جلال، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان إذا ما نذر شيء لله فعليه أن يوفي بما نذره فإن لم يستطع فعليه أن يخرج كفارة يمين.وأضاف "جلال"، خلال لقائه بقناة "المحور"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز وفاء النذر من زكاة المال ؟»، قائلًا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا (( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ ))، وقال الله تعالى فى كتابه الكريم{إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا}، فمن نذر لله تعالى بشيء فليوفى بهذا النذر فمن قال نذرت إن أذبح لله شيء عليه أن يذبح الذى نذره فما اشترطه الإنسان على نفسه عليه أن يوفى بما نذره فمن لم يتوافر معه مال فى هذا الوقت الحاضر فيكون النذر معلق فى رقبته أى دين عليه، وعليه عندما يتيسر الأمر أن يفى بما نذره على نفسه.وأشار إلى أنه لا يجوز إخراج النذر من زكاة المال فكلًا على حدة، فزكاة المال تخرج للفقراء والمساكين والمصارف الثمانية التى حددها المولى عز وجل فى كتابه الكريم ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، أما النذر فالإنسان هو المسؤول عنه هو الذي يشترطه على نفسه وبالتالى عليه أن يفى بما نذره، والأصح أن لا يشترط الإنسان على نفسه فالعلاقة مع الله لا يصح أن يكون بها شرط فلا يقول يارب إن حققت لي هذا سأذبح خروفا إنما على الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى فى ذل وانكسار دون أن يشترط على نفسه شيئا ولا على ربه جل وعلا.وتابع: فمن اشترط على نفسه نذرا فعليه أن يوفى بنذره، وإن قال نويت أن أذبح شيئا لله إن حقق لى هذا الأمر دون أن يأكل منه شيئا فعليه أن يخرجه كله لله أما لو اشترط على نفسه أن يأكل منه فله أن يأكل منه.