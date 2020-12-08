أبطال المقاومة الشعبية.. مروان حامد ينشر صورة من كواليس فيلم كيرة والجن

شارك المخرج مروان حامد جمهوره عبر إنستجرام بصورة من كواليس تصوير فيلم كيرة والجن.
وظهر بالصورة مروان حامد وسيد رجب وكريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وعدد من نجوم الفن "أبطال المقاومة الشعبية من فيلم كيرة والجن عن رواية 1919"..
كشفت شركة سينرجى فيلمز عن صورة جديدة من كواليس الفيلم المنتظر"كيرة والجن"، والصورة عبارة عن تجمع لأبطال المقاومة الشعبية أثناء الاحتلال الانجليزى، وتجمع الصورة بين معظم الفنانين المشاركين فى بطولة الفيلم وعلى رأسهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى.
وفى سياق متصل انتهى مخرج الفيلم مروان حامد من تصوير أكثر من 50 % فى أحداث الفيلم بالعديد من أماكن التصوير ما بين القاهرة والاسماعيلية والاستديوهات، ومن المقرر تصوير المشاهد المتبقية تباعًا خلال الفترة المقبلة وذلك تمهيدًا لطرحه فى نهاية العام المقبل 2021.
فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كل من هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.
الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.