رئيس جامعة بني سويف يوافق على تسكين طالب من ذوي الهمم بالمدينة الجامعية وصديق مرافق له

، اليوم، بمكتبه محمد حمدي رجب الطالب بكلية الهندسة من ذوى الهمم، الذي أبدى رغبته في السكن بالمدينة الجامعية نظرا لظروفه الخاصة، ورحب رئيس الجامعة بالطالب ووافق على تسكينه وحل كافة المشاكل التي تقابله وذلك من حرص الجامعة على تلبيه كافة احتياجات أبنائها والعمل على حلها.

وفى لفتة إنسانية وافق الدكتور منصور على تسكين عبد الرحمن سلامة فؤاد الطالب بكلية الهندسة مرافق للطالب من ذوى الهمم داخل المدينة الجامعية بعد أن أبدى موافقته على مساعدة زميله داخل المدينة.

وأكد رئيس جامعة بنى سويف أن هناك اهتمام كبير من الجامعة بالطلاب ذوى الهمم، وأنه وجه بضرورة عمل منحدرات بمبنى القاعات والمدرجات لخدمة الطلاب من ذوى الهمم حفاظا على سلامتهم وتسهيلا لدخولهم وخروجهم من المبنى.

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من ناحية أخري سلم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، 37 طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة شهادات "ITI" والمقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في معهد تكنولوجيا المعلومات "ITI" تحت مظلة برنامج "أفاق" وتحديدًا كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والهندسة بعد التدريب الصيفي لطلاب الكليات على برامج متنوعة لرفع مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بتدريب معتمد من معهد تكنولوجيا المعلومات في اطار دعم خطة التحول الرقمي، وذلك بحضور الدكتور ممتاز حجاب منسق الجامعة للتحول الرقمي، والدكتورة منال جمال الدين مدير معمل الاذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية.





وأكد الدكتور منصور حسن على أهمية التعاون مع المنح المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات "ITI" حيث تقدم للمنح 466 طالب وطالبة من مختلف الكليات وتم اختيار ٥٠ طالب وطالبة للاختبارات التي عقدت وتم تدريبهم بعد تقسيم الطلاب إلى 25 طالب وطالبة بكل دورة "





جاء ذلك على هامش المحاضرة الخاصة بالتحول الرقمي ودوره في التطور الإداري وتفعيلًا لخطة جامعة بنى سويف في التحول الرقمي الشامل والذي القاها الدكتور ممتاز حجاب منسق الجامعة للتحول الرقمي، مؤكدا على أهمية البرامج التدريبية المتاحة من الجامعة للطلاب، واعلن ايضا بفتح باب التقديم للطلاب يوم 13 ديسمبر الحالي للمنحة المقدمة من اليابان حيث سيقوم الطالب بالدخول إلى إدارة البعثات على موقع وزارة التعليم العالي، وستقوم وزارة التعليم العالي و الحكومة اليابانية بتحمل كافة المصاريف للطلاب خلال المنحة باليابان وتوفير كافة الاحتياجات لهم.