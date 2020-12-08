مايا مرسي: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي

افتتح اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع المعنفات وتطويرات استقبال وطوارئ مستشفى أمراض النساء والتوليد بمستشفيات الجامعة.









حضر الافتتاح الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، وجيرمين حداد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، ود. أشرف عمر عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ود. شهيرة سمير وكيل الكلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.اسامة منصور وكيل الكلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. احمد رامي مدير مستشفى النساء والتوليد و د حسن عواد رئيس قسم أمراض النساء والتوليد .









أكد الدكتور محمود المتينى على دعم الجامعة الكامل لمناهضة العنف ضد المرأة مضيفا أن التوعية و محو الأمية أهم الأسلحة للتغلب على أى عنف يواجه المجتمع و التغلب على أسباب عنف مما ينتج مجتمعا خاليا من العنف.









كما أكد أن التجديدات التى شهدها قسم النساء والتوليد جاءت فى وقت قياسي وهذا يدل على المجهود الكبير الذى تم بذله مقدما الشكر والتقدير الى الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائمين على هذ الصرح الكبير. مضيفا ان الأهم ليس النجاح ولكن الاستمرارية والمصداقية.









كما قدم الدكتور محمود المتينى الشكر إلى المجلس القومى للمرأة مؤكدا أنه شريك أساسي في النجاحات على مدار سنوات وله بصمات ورؤى وقرارات داعمة للمجتمع والمرأة.









كما قدم الشكر للدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة السابق لدعمه الكامل للمستشفيات الجامعة وتطويرها ودعمه لوحدة مناهضة العنف بالجامعة وتقديمه كافة الإمكانيات لها.









وقالت الدكتورة مايا مرسي " ان المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة سياسية تؤكد احترامها وتقديرها البالغ للمرأة واهتمامها بتمكينها ،فهناك تحرك سياسي على اعلى مستوى لحماية المرأة من كافة أشكال العنف ضدها وفقا لما نصت عليه المادة 11 من الدستور المصري ، كما تدعم القيادة السياسية كل أجهزة الدولة للقيام بالدور المنوط بها في هذا المجال".









وأضافت الدكتورة مايا مرسي إننا نشهد اليوم افتتاح وحدة استقبال قسم النساء والتوليد بمستشفى الجامعة، ووحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع المعنفات وهي ثاني وحدة استجابة يتم افتتاحها في الجامعات المصرية، مشيرة إلى ان جامعة عين شمس هي جامعة رائدة دائما ، فقد كانت اول جامعة تقوم بإنشاء وحدة التصدي للتحرش والعنف ضد المرأة في الحرم الجامعي ، مما يعطي دفعة قوية لباقي الجامعات لإنشاء وحدات لمناهضة التحرش حتي وصلت حاليا الي 22 وحدة بالجامعات والمؤسسات التعليمية.









وأشارت إلى ان ما ينفذ في مصر من وحدات آمنة أو وحدات للتصدى للعنف والتحرش داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية يتم تقديمه على اعلى مستوى ، متوجها بالشكر والتقدير لصندوق الأمم المتحدة للسكان على التعاون مع المجلس القومي للمرأة فى إنشاء هذه الوحدات.









وهنأت جيرمين حداد جامعة عين شمس العريقة علي هذه الخطوة، مشيرة إلى انها ليست الخطوة الأولى للجامعة للتصدي للعنف فقد تم إنشاء وحدة للتصدي للتحرش بالحرم الجامعي من حوالي خمس سنوات.









وأوضحت أن أحدث دراسة عن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في مصر تشير الى أن حوالي 7.88 مليون سيدة تعاني من العنف سنويا وأقل من 1% من هذا الرقم يقدمن على الابلاغ او الحصول علي خدمة أو المساندة ، لذا بات إنشاء وحدات الاستجابة الطبية لضحايا العنف ضرورة وهدف رئيسي لصندوق الأمم المتحدة.









وأشارت الى أننا اليوم بصدد افتتاح الوحدة المتكاملة الأولى للاستجابة الطبية للتعامل مع الناجيات من العنف بكافة أشكاله وهي وحدة تم تجهيزها وتدريب الكوادر بها علي أحدث بروتوكول طبي وهو جزء من حزمة الخدمات المتكاملة للتعامل مع السيدات والفتيات اللاتي تعرضن للعنف. لافتة الى أن مصر من أول 10 بلدان حول العالم تبنت نشر حزمة الخدمات.









وأكدت انه تم تمصير بروتوكول منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة ليتواكب مع وضعية تقديم الخدمات الصحية في مصر كما تم تحديد مسار الاحالة الذي تم الاتفاق عليه وإطلاقه من قبل المجلس القومي للمرأة العام الماضي لضمان سرعة الاستجابة ومساندة الضحايا.









بدوره أكد الدكتور أشرف عمر ان وحدة المرأة الآمنة تقدم الدعم النفسي والاجتماعي للمرأة المعنفة على مدار 24 ساعة و يأتى ذلك استمرارا للاهتمام الذى تقدمه الجامعة لتقديم خدمة راقية للسيدات مضيفا أنه سيقوم بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرأة وتوفير كل الدعم لاستمرارية كفاءة الخدمات .









وأوضح ان المستشفيات تواجه تحديا كبيرا خلال جائحة فيروس كورونا ونجحت خلالها من خلال توفير الجامعة كافة الدعم لها مقدما الشكر للطاقم الطبي الذى يبذل مجهودا كبيرا لتقديم كافة الخدمات الطبية على أكمل وجه فى ظل جائحة كورونا .









من جانبه أعرب الدكتور أحمد رامى مدير مستشفي أمراض النساء والتوليد عن سعادته بافتتاح تطوير استقبال طوارئ النساء والتوليد، مؤكدا انه كان بمثابة الحلم الذى تحقق وأن جامعة عين شمس صرح متطور يمتلك كافة الإمكانيات لتقديم أعلى مستوى للخدمات.





وأشار الدكتور أحمد رامى إلى ان افتتاح وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع المعنفات جاء بعد عقد العديد من الدورات الطبية للطاقم الطبي بمستشفى النساء والتوليد والتمريض على كيفية التعامل مع المراة المعنفة ومكافحة العنف ضد المرأة من خلال تقديم الدعم النفسي وتوفير بيئة امنة لها و مع وجود السرية الكاملة للبيانات وذلك على مدار 24 ساعة.









في سياق اخر اصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بضم علماء الجامعة الذين اختيروا ضمن أفضل علماء العالم طبقا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية إلي مجلس جامعة عين شمس البحثي وهم: ا. د عبد الناصر سنجاب الأستاذ المتفرغ بقسم العقاقير ، ا. دخالد أبو زيد الأستاذ بقسم الكيمياء الصيدلية ، ا. د ابتهال الدمرداش استاذ ورئيس قسم الأدوية والسموم، ا. د اسامة احمد بداري الأستاذ بقسم الصيدلة الاكلينيكية، ا. د رانيا حتحوت الأستاذ بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية ، ا. د احمد حامد أمين الأستاذ المساعد بقسم الصيدلة الاكلينيكية، ا. د مها نصر الأستاذ المساعد بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية من كلية الصيدلة .









ومن كلية الهندسة ا. د هاني محمد حسنين الأستاذ بقسم هندسة القوي والآلات الكهربية، ومن كلية الطب ا. د أشرف فوزي الأستاذ بقسم النساء والتوليد، ا. د علي محمد زكي الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجي ومن كلية العلوم ا. د محمد سيد عطية الأستاذ بقسم الكيمياء، ا. د حمدي حسنين الأستاذ بقسم الكيمياء، ا. د سيد ثابت الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء، ا. د محمد عبد الحي الأستاذ بقسم الكيمياء، ا. د محمد عبد الحميد الأستاذ بقسم الكيمياء، ا. د عادل محمد عوض الأستاذ بقسم الفيزياء، ا. د السيد احمد الدهشان الاستاذ المساعد بقسم الفيزياء ، ا. د سعد السيد الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء، ا. د محمد مجدي الأستاذ بقسم النبات، ا. د عبد الله سامي المدرس بقسم الحشرات.









ومن كلية التربية ا. د محمود النحاس الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء ، ا. د منى مصطفى الأستاذ بقسم الكيمياء ، ا. د مجدي شبل الأستاذ بقسم الكيمياء، ا. د علاء الدين عبد الحليم الأستاذ بقسم الفيزياء، ا. د ايمان زكريا الأستاذ بقسم العلوم البيولوجية والجيولوجية.







