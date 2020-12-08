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منوعات

بفضل لقاح كورونا.. بريطانية تتوقع إلغاء التباعد الاجتماعي الصيف القادم

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

قالت كيت بينجهام رئيسة فريق عمل اللقاحات في المملكة المتحدة ، أنه قد تعود العطلة الصيفية مجددا في العام المقبل ، وقد يتم إلغاء التباعد الاجتماعي.


وأعربت عن أملها في أن يتم تطعيم البريطانيين المسنين والضعفاء ضد فيروس كورونا بحلول ذلك الوقت ، مما قد يضع حدًا لقواعد الإغلاق الصارمة.


 حذرت السيدة بينجهام من أن فيروس كورونا كان من الممكن أن  يبقى إلى الأبد ، لذا سيحتاج الناس إلى الحفاظ على النظافة  الشخصية ومواصلة غسل اليدين بانتظام، لكنها قالت إن البلاد ستكون في "مكان أفضل بكثير" بحلول الصيف القادم.


وقالت السيدة بينجهام لبرنامج توداي على إذاعة بي بي سي 4: "أنها تشعر بأن الجميع سيذهب  في عطلة الصيف دون خوف بفضل اللقاح المنتظر.


وكان العديد من المواطنين البريطانيين أصحاب الأعمال الكبيرة قد تلقوا لقاح كورونا التجريبي، لحمايتهم من الوباء ورؤية نتائجه الملموسة في مواجهة المرض.


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