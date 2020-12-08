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محافظات

عمليات مستقبل وطن: إقبال كثيف أمام اللجان في ختام جولة الإعادة للنواب بكفرالشيخ

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:15 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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محمود زيدان
رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن فى محافظة كفرالشيخ، التى يشرف عليها المهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد ونائب أمين الحزب، توافد الناخبين بكثافة على مقار اللجان في جميع أنحاء المحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك لليوم الثاني على التوالى.

وأشارت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بكفرالشيخ، إلى مشاركة الشباب بكثافة، خلال اليوم الثاني من عملية التصويت، بالإضافة استمرار إلى مشاركة كبار السن والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت غرفة العمليات، أن شباب الحزب المتطوعين قاموا بتنظيم العملية الانتخابية أمام اللجان ومساعدة كبار السن للتصويت فى الانتخابات.

من ناحية أخري قام المهندس فوزى الرفاعى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، بالمرور على اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة (الحامول وبيلا وبلطيم).

وأكد «الرفاعى» على نزاهة العملية الانتخابية والتزام مرشحي الحزب والناخبين بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتًا إلي أن الحزب قام بتوفير كميات كبيرة من الكمامات والكحول أمام اللجان الانتخابية للحد من انتشار عدوي كورونا.
عمليات مستقبل وطن: إقبال كثيف أمام اللجان في ختام جولة الإعادة للنواب بكفرالشيخ
عمليات مستقبل وطن: إقبال كثيف أمام اللجان في ختام جولة الإعادة للنواب بكفرالشيخ
عمليات مستقبل وطن: إقبال كثيف أمام اللجان في ختام جولة الإعادة للنواب بكفرالشيخ
عمليات مستقبل وطن: إقبال كثيف أمام اللجان في ختام جولة الإعادة للنواب بكفرالشيخ
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