إصابة مشرفتين على انتخابات النواب بالدقهلية وإغماء ناخب من ذوى الهمم



كما أصيبت مشرفة على الانتخابات في لجنة بكفر بدماص طلعت حرب بدائرة المنصورة بمحافظة الدقهلية باشتباه في كسر بالساق اليمنى أثناء تنقلها في اللجنة لضبط انتظام العملية الانتخابية في اليوم الثانى والاخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب وتبين انها تدعى "ولاء أحمد المصري"، 36 عاما وتم نقلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي الإسعافات اللازمة.



كما اصيب ناخب من ذوي الهمم بجرح قطعي، أثناء مشاركته في جولة الإعادة، لانتخابات مجلس النواب داخل لجنة عثمان بن عفان في دائرة المنزلة بمحافظة الدقهلية وتبين انه يدعى محمد. ح. ن 51 عاما من ذوي الهمم معاق في القدمين، حيث سقط من أعلى الكرسي المتحرك أثناء نقله، للمشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب وتم نقله الى مستشفى المنزلة العام وتبين إصابته بجرح طوله 2 سم، وحالته مستقرة.



كانت اللجان الانتخابية شهدت اليوم الثلاثاء فى اليوم الثانى والأخير من مرحلة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ اقبالًا متوسطا منذ بداية فتح اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحا على مستوى كافة اللجان بنطاق المحافظة وذلك وسط إجراءات أمنية وإجراءات احترازية مشددة حيث تم منع دخول الناخبين الى مقر اللجان دون ارتداء الكمامات الطبية والتى تم توفيرها أمام اللجان بالإضافة الى توفير كراسى متحركة لمساعدة المرضى وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للوصول للجان وسط تيسيرات من قبل القضاة فى الادوار العليا للنزول الى المرضى وكبار السن أمام مقر اللجان تيسيرا عليهم.



وتشهد الدقهلية منافسة بين 42 مرشحا على 21 مقعدا فرديا داخل 10 دوائر انتخابية خصصت لكل دائرة مقعدين ماعدا دائرة دكرنس 3 مقاعد.



الجدير بالذكر ان لجان محافظة الدقهلية يبلغ لعددها 1426 لجنة فرعية داخل 699 مركزا انتخابيا فى 10 دوائر انتخابية تستقبل لإستقبال 4 ملايين و 352 ألف و87 ناخبا.





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