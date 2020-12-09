اقتصاد الإمارات.. أدنوك تبدأ رسميًا نشاطها في تجارة وتداول المنتجات المكررة

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، رسميا عن بدء "أدنوك للتجارة العالمية" المشروع المشترك بين أدنوك 65% و"إيني" الإيطالية بنسبة 20% و"أو إم في" النمساوية بنسبة 15%، نشاطها في مجال تجارة وتداول المنتجات المكررة في الأسواق العالمية.

واحتفالا ببدء نشاطها، نظمت "أدنوك للتجارة العالمية" حفل افتتاح افتراضيا شارك فيه الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها"، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، وراينر سيل، الرئيس التنفيذي لشركة "أو إم في" النمساوية.

كما شارك في الفعالية الافتراضية أعضاء من الإدارة التنفيذية العليا في شركات مجموعة أدنوك من بينهم "أدنوك للإمداد والخدمات"، و"أدنوك للتكرير"، و"أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية".

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر.. " تماشيا مع رؤية القيادة بالعمل على تعزيز القيمة في مختلف مجالات أعمالنا والتعاون مع شركاء دوليين بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة ونقل الخبرة والمعرفة، يأتي الإعلان عن بدء ’أدنوك للتجارة العالمية‘ نشاطها في تجارة وتداول المنتجات المكررة ليمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا المتكاملة 2030 للنمو الذكي، كما يعكس تركيزنا الدائم على تقديم خدمات متنوعة ومتكاملة لعملائنا بأفضل المستويات".

وأضاف " ستمكننا ’أدنوك للتجارة العالمية‘ من تعزيز فرص وصول منتجاتنا إلى أسواق وعملاء جدد عبر التعاون الوثيق مع شركائنا في’إيني‘ و’أو إم في‘. كما ستساعد هذه الذراع التجارية الجديدة في تعزيز مهارات كوادرنا البشرية عبر الجمع بين أصحاب الخبرات الطويلة في مجال تجارة وتداول المنتجات مع الكوادر الشابة المواطنة، مما يتيح فرصا واعدة للتطوير المهني لأبناء الإمارات وتحقيق مصادر دخل إضافية لأدنوك ولدولة الإمارات".

من جانبه قال كلاوديو ديسكالزي.. " يمثل إطلاق هذه الشركة التجارية العالمية الجديدة خطوة إضافية ترسخ شراكتنا مع ’أدنوك‘ و’أو إم في‘ وتسهم في تعزيز قدراتنا في مواجهة ديناميكيات وتطورات سوق الطاقة، حيث قمنا بالتعاون مع أدنوك لتطوير العديد من المبادرات الجديدة على امتداد سلسلة القيمة كما بدأنا العمل على توفير حلول تساعدنا على عملية التحول في قطاع الطاقة. ولقد ساهمت ’إيني‘ من خلال خبراتها الواسعة في العمليات التجارية ومن خلال كوادرها المؤهلة في تسريع عملية إطلاق هذا المشروع المشترك وصولا لهذه المرحلة المهمة على صعيد بدء النشاطات التجارية".

من جانبه قال راينر سيل.. " يؤكد بدء ’أدنوك للتجارة العالمية‘ نشاطها التجاري على نجاح شراكتنا في مجالات التكرير وتجارة وتداول المنتجات.

ونحن في ’أو إم في‘ نؤمن إيمانا راسخا بالتكامل وتضافر الجهود لتحقيق أقصى مستوى من الكفاءة والفعالية وتقديم أفضل مستويات الأداء، لذا، نحن على ثقة أن بدء ’أدنوك للتجارة العالمية‘ نشاطها في مجال تجارة وتداول المنتجات المكررة سيقدم خدمات متكاملة تحقق قيمة إضافية للشركاء. هذا مهم جدا بالنسبة لنا خصوصا أننا نعمل في أسواق النفط والغاز والمشتقات والتي تشهد تحديات وتقلبات مستمرة".

ومع بدء نشاطها في مجال تجارة وتداول المنتجات المكررة ستوفر "أدنوك للتجارة العالمية" مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة لعملائها، مما يسهم في تمكين أدنوك من زيادة مبيعات منتجاتها المكررة من خلال توفير المزيد من خيارات التسليم والتسعير الجديدة التي تتيح للمشترين التحوط من المخاطر في السوق المفتوحة. وستعمل "أدنوك للتجارة العالمية" بشكل وثيق مع شركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، أكبر شركة للشحن البحري والخدمات اللوجستية المتكاملة في دولة الإمارات، للوصول بشكل أكبر إلى شبكة أدنوك العالمية على صعيد الشحن والتخزين. كما ستسهم أدنوك للتجارة العالمية في تمكين المتداولين من الحصول على المزيد من الخيارات وتوفير حلول مخصصة وفقا لمتطلبات العملاء، بما في ذلك تسليم وشحن وتخزين المنتجات المكررة في كافة أنحاء العالم.

من جانبه قال خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التسويق والإمداد والتداول في أدنوك.. " يتيح قطاع التجارة والتداول توفير خدمات متكاملة وأدوات جديدة لعملائنا، بما يمكن أدنوك وعملائها من تسعير وإدارة مشترياتهم والتحوط من مخاطر تقلبات الأسواق بشكل أفضل وتحقيق أكبر قيمة ممكنة لأدنوك من كل برميل تقوم بإنتاجه وتكريره وشحنه وبيعه".

وأضاف " تمتلك أدنوك للتجارة العالمية الأنظمة والسياسات والإجراءات والكوادر المؤهلة لبدء التداول، ونحن نتطلع إلى تقديم حلول جديدة ومتكاملة لعملائنا المحليين والدوليين لمواصلة تعزيز وزيادة القيمة لأدنوك وشركائها".