أحمد صلاح فرحات يطرح أحدث أغانيه "المستحيل"

أطلق المطرب أحمد صلاح فرحات أغنية جديدة بعنوان "المستحيل"، وأشترك معه في الغناء مصطفى الميلجى ودى بى جاد، وهي من كلمات كلمات وألحان أحمد هشام جاد ومن إخراج دى بى جاد.





وحققت الأغنية عدد كبير من المشاهدات بعد ساعات من طرحها على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، حيث تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وعرضها.





وتأتي أغنية مستحيل بعد نجاح أغانيه الأخيرة "تيك توك" و"روق" وأغنية "مززيكها"، والذي تعاون فيهما مع DB Gad ومدين حمزة، والتي تم طرحهم على اليوتيوب.



