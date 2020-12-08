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فن

أحمد صلاح فرحات يطرح أحدث أغانيه "المستحيل"

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:10 م
أحمد صلاح فرحات
أحمد صلاح فرحات
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سعيد فراج
أطلق المطرب أحمد صلاح فرحات  أغنية جديدة بعنوان "المستحيل"، وأشترك معه في الغناء مصطفى الميلجى ودى بى جاد، وهي من كلمات كلمات وألحان أحمد هشام جاد ومن إخراج دى بى جاد.

وحققت الأغنية عدد كبير من المشاهدات بعد ساعات من طرحها على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، حيث تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وعرضها.

وتأتي أغنية مستحيل بعد نجاح أغانيه الأخيرة  "تيك توك" و"روق" وأغنية "مززيكها"، والذي تعاون فيهما مع  DB Gad ومدين حمزة، والتي تم طرحهم على اليوتيوب.

يذكر أن، أحمد صلاح فرحات شارك في تقديم برنامج"حكايتك" مع الإعلامية دعاء صلاح، على شاشة قناة "النهار".
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