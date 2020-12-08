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ثقافة

‎طلعت رضوان يصدر كتاب "قراءة نقدية للعهد القديم " ومجموعة قصصية جديدة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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عبدالصمد ماهر
صدر حديثا( فى البدء كانت العتمة ) مجموعة قصصية جديدة للكاتب والناقد الكبير طلعت رضوان عن هيئة الكتاب المصرية بعنوان القصص تدور حول المفارقة بين العمى المادي بسبب عيوب خلقية بعد الولادة مباشرة ، أو بسبب حادثة بعد الولادة ، وفى المقابل فإنّ كثيرين من المكفوفين أثبتوا قدرتهم على تحدى فقدان البصر - بل إنّ بعضهم تفوق على المبصرين مثل عميد الثقافة ( طه حسين ) الذى قال عنه الكاتب أنه ( الأعمى الذى أنار طريق المبصرين ) وعلى المستوى العالمى توجد العبقرية الفذة ( هيلين كيلر ).


كما ‎صدر مؤخرا للباحث الكاتب طلعت رضوان كتاب قراءة نقدية للعهد القديم ‎الصادر عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر - والكتاب يدور حول ما ورد فى العهد القديم من الموقف من الشعب الفلسطينى والشعب المصري - ومعظم شعوب دول العالم القديم ، مع تحليل كل ما ورد ذكره فى أسفار التوراة - وباقى كل أسفار العهد القديم .

وقد صدر للكاتب طلعت رضوان العديد من المؤلفات: التراث العبري ومصطلح إسرائيليات٬ دراسات عن الإبداع الأدبي المصري والعربي٬ تجديد الخطاب الديني بين الوهم والواقع٬ أسطورة حب عصرية٬ مصر الحضارة والانتصار للحياة٬ الأصولية الإسلامية ومجموعات قصصية وغيرها.

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