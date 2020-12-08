‎طلعت رضوان يصدر كتاب "قراءة نقدية للعهد القديم " ومجموعة قصصية جديدة

‎الصادر عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر - والكتاب يدور حول ما ورد فى العهد القديم من الموقف من الشعب الفلسطينى والشعب

- ومعظم شعوب دول العالم القديم ، مع تحليل كل ما ورد ذكره فى

التوراة - وباقى كل أسفار العهد القديم .