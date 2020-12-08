بعد تصدر رانيا يوسف التريند.. شاهد 5 نجمات تألقن بالجمبسوت

تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند البحث على جوجل، وذلك بعض خضوعها لجلسة تصوير جديدة، أثارت فيها الجدل من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتألقت رانيا يوسف بجمبسوت أنيق ولافت باللون الأصفر، وتميز بتفصيلة مختلفة تكشف عن جمالها، كما كان مكشوف من البطن ليبرز عن رشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة رانيا يوسف على الألوان الجريئة والجذابة كأيشادو للعيون لتتناسب مع ظهورها الانيق وتبرز جمال عيونها، ووضعت لمسات من احمر الشفاه باللون التوبي الذي يبرز جمال أنوثتها.





وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، ورفعت خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها وتكشف جمالها، ووضعت اكسسوارت بسيطة باللون الذهبي لأكمال ظهورها .





وتعتمد كثير من الفنانات على ارتداء الجمبسوت، واختيار أجمل موديلات وألوان الجمبسوت الذي يعد من أهم الإطلالات لديهن فيمكن ارتداء الجمبسوت في العديد من المناسبات والأوقات.





ومن أشهرهم الفنانة ياسمين صبري، التي اختارت الجمبسوت اللامع مع السلاسل الفضية، وتألقت به في احدى احتفالات ماركة كارتييه العالمية مما ابرز عن اناقتها وجمالها





وحرصت ايضًا الفنانة هنا شيحة، على ارتداء جمبسوت انيق ولافت باللون الأسود خلال مهرجان القاهرة السينمائي، مما اتسم بتفصيلة بسيطة وناعمة تكشف عن جمالها، ووضعت معه مجموعة من الأكسسوارات اللافته، والماكياج الناعم الذى يبرز جمال انوثتها.





والبعض الأخر من الفنانات فضلن الجمبسوت الكلاسيكي من الكاروهات كالنجمة نجوى كرم التي ظهرت مؤخرًا بالجمبسوت الرمادي مع حزام عند الخصر ليبرز عن رشاقتها، واعتمدت على ترك شعرها الطويل منسدلا بطريقة الويفي اللافته لأكمال ظهورها.



