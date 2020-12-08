ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد تصدر رانيا يوسف التريند.. شاهد 5 نجمات تألقن بالجمبسوت

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:02 م
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند البحث على جوجل، وذلك بعض خضوعها لجلسة تصوير جديدة، أثارت فيها الجدل من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتألقت رانيا يوسف بجمبسوت أنيق ولافت باللون الأصفر، وتميز بتفصيلة مختلفة تكشف عن جمالها، كما كان مكشوف من البطن ليبرز عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة رانيا يوسف على الألوان الجريئة والجذابة كأيشادو للعيون لتتناسب مع ظهورها الانيق وتبرز جمال عيونها، ووضعت لمسات من احمر الشفاه باللون التوبي الذي يبرز جمال أنوثتها.

وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، ورفعت خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها وتكشف جمالها، ووضعت اكسسوارت بسيطة باللون الذهبي لأكمال ظهورها .

وتعتمد كثير من الفنانات على ارتداء الجمبسوت، واختيار أجمل موديلات وألوان الجمبسوت الذي يعد من أهم الإطلالات لديهن فيمكن ارتداء الجمبسوت في العديد من المناسبات والأوقات.

ومن أشهرهم الفنانة ياسمين صبري، التي اختارت الجمبسوت اللامع مع السلاسل الفضية، وتألقت به في احدى احتفالات ماركة كارتييه العالمية مما ابرز عن اناقتها وجمالها

وحرصت ايضًا الفنانة هنا شيحة، على ارتداء جمبسوت انيق ولافت باللون الأسود خلال مهرجان القاهرة السينمائي، مما اتسم بتفصيلة بسيطة وناعمة تكشف عن جمالها، ووضعت معه مجموعة من الأكسسوارات اللافته، والماكياج الناعم الذى يبرز جمال انوثتها.

والبعض الأخر من الفنانات فضلن الجمبسوت الكلاسيكي من الكاروهات كالنجمة نجوى كرم التي ظهرت مؤخرًا بالجمبسوت الرمادي مع حزام عند الخصر ليبرز عن رشاقتها، واعتمدت على ترك شعرها الطويل منسدلا بطريقة الويفي اللافته لأكمال ظهورها.

أما النجمة سميرة سعيد فأختارت الجمبسوت اللامع بتفصيلة مميزة، وتتناسب معها مع حزام أسود اللون عند الخصر زادها تألقًا وجمالًا، وابرز عن رشاقتها وجمالها، واختارت معه تسريحة شعر جذابة وماكياج ناعم ولافت.
بعد تصدر رانيا يوسف التريند.. شاهد 5 نجمات تألقن بالجمبسوت
بعد تصدر رانيا يوسف التريند.. شاهد 5 نجمات تألقن بالجمبسوت
بعد تصدر رانيا يوسف التريند.. شاهد 5 نجمات تألقن بالجمبسوت
بعد تصدر رانيا يوسف التريند.. شاهد 5 نجمات تألقن بالجمبسوت
بعد تصدر رانيا يوسف التريند.. شاهد 5 نجمات تألقن بالجمبسوت
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ الذهبي اللامع.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

بماكياج صاخب.. هيدي كرم بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

بمكياج جذاب.. هدى المفتي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار

بـ الفضي اللامع.. هند عبد الحليم تستعرض أناقتها رفقة زوجها بـ مهرجان الجونة

بعد تقليدها لـ رانيا يوسف.. 7 فساتين لـ بشرى تضعها فى مأزق

بـ الذهبي اللامع.. ريم سامي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

المخرج المتحرش .. بيان قوي من مهرجان القاهرة السينمائي بشأنه

تامر أمين ينفعل على الهواء و السبب محمود ياسين.. فيديو

بنحو 9 جنيهات .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

تصريح صادم.. أحمد حسن: أزمات جديدة تنتظر الزمالك

فوق الركبة.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

ضبط شخص عرض ابنه للبيع على الفيس بوك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل .. 5 فساتين عرضت رانيا يوسف للانتقاد.. شاهد

رنا سماحة تخطف الأنظار بصور ليلة الحنة.. شاهد

تايجر مكشوف.. خطيبة محمد فراج تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة