يد بيد.. أزواج يصوتون فى لجان الانتخاب بالإسماعيلية

اصطحب عدد من الأزواج زوجاتهم للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الاسماعيلية .





رافق الازواج زوجاتهم في عرس ديمقراطي، بنطاق مركز ابو صوير وفايد، حيث اكد الناخبون ان حرصهم علي المشاركة جاء نتيجة وعيهم باهمية اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.





وقالت فتحية عبد اللطيف، لصدى البلد، انها حرصت علي مرافقة زوجها لاختيار من يمثلهم، واشارت الي انها اصبحت عادة، ولم تلتفت الي تطبيق غرامة علي المتخلفين عن المشاركة من عدمه ولكنها تري ان من واجبها اختيار ممثل ترضي عن اداءه واهلها داخل برلمان ٢٠٢٠.





واشارت فتحية الي عدم تدخل زوجها في اختياراتها وانها عادة ما تلجا الي ابنها الاكبر ليشرح لها برنامج كل مرشح الانتخابي بالاضافة الي حضور بعض لقاءات المرشحين التي تسبق اجراء الانتخابات.





وترأس اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة بمحافظة الاسماعيلية غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسماعيلية لمتابعة سير جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.





وتضم محافظة الإسماعيلية ١٠ لجان عامة و٢١٩ لجنة فرعية تمثل ٢٠١ مركز انتخابي، يستقبلون ٩٠١ ألف و٥٦٩ مواطنا للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.





وأكد المستشار عبدالعزيز شاهين رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الإسماعيلية، انتظام العمل بجميع اللجان الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في تمام الـ9، دون أي تأخير، مشيرًا إلى أن جميع القضاة وصلوا في موعدهم، وفتحت اللجان أبوابها في جميع مواعيدها.





ويشهد محيط اللجان الانتخابية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، حيث رفعت قوات الأمن حالة من الاستنفار الأمني بمداخل ومخارج كل لجنة لمنع المناوشات بين أنصار المرشحين، حيث كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام اللجان مع وضع البوابات وتنظيم استقبال المواطنين من الناخبين ومنع أي تجاوزات في كل المقار واللجان، بالإضافة وتذييل العقبات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الإعادة مجلس النواب لعام 2020.





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