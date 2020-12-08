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ثقافة

الإبداع النسوي في مواجهة العنف.. مؤتمر اليوم الواحد بالمجلس الأعلى للثقافة.. الخميس

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:46 م
صدى البلد
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طارق موسى
تحت رعاية الدكتورة  إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة الشباب بالمجلس ومقررها المخرج أحمد السيد، وبالتعاون مع الدكتورة رانيا يحيى عضو لجنة الشباب وعضو المجلس القومي للمرأة ومنسق المؤتمر، مؤتمر اليوم الواحد: " الإبداع النسوي في مواجهة العنف" والذي تنطلق فعالياته في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ ويتضمن المؤتمر عقد أربع جلسات؛ على النحو التالي:

الجلسة الأولى 12.00: 1.30 عصرًا: بعنوان "العنف ضد المرأة فى الدراما المصرية"ويشارك بها كل من: النائبة الفنانة سميرة عبد العزيز، والدكتورة سناء هاشم، والفنان طارق الدسوقى.

 الجلسة الثانية 1.30: 3.00 عصرًا: بعنوان "أثر البيئة الاجتماعية على الإبداع النسوى"ويشارك بها كل من: الدكتورة نسرين البغدادى، والدكتورة ميرفت ابو عوف، والدكتورة سمر سعيد، والدكتورة سامية حبيب.
ثم استراحة 3.00: 3.30

 الجلسة الثالثة  3.30: 5.00 مساءً: بعنوان "إبداع يتحدى الإعاقة"ويشارك بها كل من: الدكتورة هبة هجرس، والدكتورة مها هلالى، والدكتورة  أمل مبدى، والدكتورة لميس مكاوى.

الجلسة الرابعة  5.00: 6.30 مساءً: بعنوان "مبدعات مصريات"ويشارك بها كل من: الفنانة سماء إبراهيم، والفنانة رشا يحيى، والفنانة ميرنا وليد، والفنانة هند الفلافلى، وهالة فهمى.

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما تبث فعالياته " أونلاين " عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:
صفحة أمانة المؤتمرات 
https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

قناة أمانة المؤتمرات على اليوتيوب
https://www.youtube.com/c/
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