خالد عياد: الحيوانات والحشرات أمم لديها أخلاق وتقاليد

قال الدكتور خالد عياد الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن الحيوانات والحشرات أمم لديها أخلاق وتقاليد وعادات خاصة بها، مشيرًا إلى أن أي عشيرة فى الدنيا لديها أخلاق.
وأضاف «عياد» خلال لقائه ببرنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء:«أن الحيوانات والحشرات أمم لديها أخلاق وتقاليد وعادات خاصة بها، مشيرًا إلى أن أى عشيرة فى الدنيا لديها أخلاق.
وأشار إلى أن القضاء على كائن فى الدنيا بيد الله وحده ولا يستطيع أحد القضاء على هذا الكائن، موضحًا أن النحل يموت بمجرد لدغه لأى شخص.
من جانبه، لفت الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى العلماء في قول الله سبحانه وتعالى: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» لا يقصد بها علماء الشريعة والفقه فقط.