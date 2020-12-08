خالد عياد: الحيوانات والحشرات أمم لديها أخلاق وتقاليد

قال الدكتور خالد عياد الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن الحيوانات والحشرات أمم لديها أخلاق وتقاليد وعادات خاصة بها، مشيرًا إلى أن أي عشيرة فى الدنيا لديها أخلاق.





وأضاف « عياد» خلال لقائه ببرنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء:« أن الحيوانات والحشرات أمم لديها أخلاق وتقاليد وعادات خاصة بها، مشيرًا إلى أن أى عشيرة فى الدنيا لديها أخلاق.





وأشار إلى أن القضاء على كائن فى الدنيا بيد الله وحده ولا يستطيع أحد القضاء على هذا الكائن، موضحًا أن النحل يموت بمجرد لدغه لأى شخص.





لفت الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى العلماء في قول الله سبحانه وتعالى: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» لا يقصد بها علماء الشريعة والفقه فقط. من جانبه،





وذكر "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هؤلاء العلماء يقصد بهم أيضًا علماء الطب والطبيعة والفلك والجيولوجيا والنبات والحشرات والحيوان، وعلماء جميع المجالات وكل شيء فيه علم يفتح نافذة لقدرة المالك القدير.





واستدل على ذلك بقول الشاعر: «فَيا عَجَبًا كَيفَ يُعصى الإِلَهُ..أَم كَيفَ يَجحَدُهُ الجاحِدُ.. وَفي كُلِّ شَيءٍ لَهُ آيَةٌ..تَدُلُّ عَلى أَنَّهُ واحِدُ» ، موضحًا أن العلماء هم الذين يدركون سر العظمة الإلهية.







