بعد واقعة ثعلب ريهام سعيد .. أبرز عقوبات التعدي على الحيوانات

أصدرت مجموعة قنوات «النهار» بيان اعتذار عن ما تضمنته حلقة برنامج «صبايا الخير» التي تم عرضها، بعد أن أثارت الإعلامية ريهام سعيد، استياء الجمهور بعد عرض حلقتها الجديدة من برنامج "صبابا الخير" عقب عودتها إلى الشاشة مجددًا، بسبب تعذيبها ثعلب صغير
وأكدت النهار في بيانها: «تعلن شبكة قنوات النهار اعتذارها للمشاهدين عن حلقة برنامج صبايا الخير الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد ،والتي كان هدفها فقط هو تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج»، مؤكدة أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة للشبكة بما فيها يوتيوب والسوشيال ميديا.
ويستعرض صدى البلد أبرز العقوبات التى جاءت وفقا للقانون فيما يلى:
تنص المادة (355) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل، أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا، وكل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، ويجوز جعل الجاني تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
ووفقا للمادة(356)، كل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصري، وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلًا تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
ونصت المادة (357) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا".
جدير بالذكر، أن المادة (370) تنص على أن "كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".