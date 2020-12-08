عزب العرب: جزء من الأزمة الخليجية عدم التزام قطر بأي تعهد

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والاقليمية بمركز الأهرام، إن الرسائل المصرية في بيان وزارة الخارجية المصرية الأخير بشأن الأزمة الخليجية، تؤكدأن مصر مع أي حلول لأنهاء الأزمة بشكل سلمي.





وأضاف عزب العرب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر داعمة لحل الأزمة بما يضمن الالتزام بصدق وجدية، لافتا إلى أن جزء من الازمة أنه لا يوجد أي التزام باي تعهد من جانب قطر.

وتابع رئيس وحدة الدراسات العربية والاقليمية بمركز الأهرام، أن هناك تناغم حقيقي في السياستين المصرية والإماراتية، ومصر ليس لديها أي نوازع عدوانية تجاه اي دولة، مشيرا إلى أن مصر على استعداد للتعايش مع المصالح الخاصة باي من الدول الشقيقة.





وأعلنت وزارة الخارجية المصرية "تقديرها لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي".

وتابعت الخارجية المصرية ردا على سؤال صحفي: "نأمل أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه".





وقالت: "تؤكد مصر في هذا المقام بأنه انطلاقا من مسؤولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي".



