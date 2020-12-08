شاهد.. قردان توأم بحجم كرة بينج بونج

ولد قردان صغيران توأم ، حجمهما لا يتعدى كرة بينج بونج ، في حديقة حيوان تشيستر ببريطانيا.

ووفقا لصحيفة الاندبندنت البريطانية، يصل طول القردان التوأم حوالي بوصتين فقط ويزن حجمهما 10 جرامات ، وهما من فصيلة القرود الأقزام الشرقية ، وهم أحد أصغر أنواع القرود في العالم.

يقول حراس حديقة الحيوان إنهم صغيرون جدًا وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم التعرف على جنسهم، ومع ذلك ، فإن التوأم ، اللذين ولدا لأبوين زوي ، 3 سنوات ، وبالدريك ، 4 سنوات ، فضوليان للغاية.

قال حارس الحديقة هولي ويب: "إنه لأمر رائع أن نرى إضافات جديدة داخل عائلة القرد ، ومن غير المعقول تقريبًا مدى صغر حجم القردان عند ولادتهم لأول مرة، فحجمهما لا يتعدى كرة بينج بونج.

ومن في نفس السياق قالت الصحيفة أن هذه القرود، هذا النوع ، موطنه الأصلي غابات الأمازون المطيرة في غرب البرازيل ، وجنوب شرق كولومبيا ، وشرق الإكوادور ، وشرق بيرو ، مهدد بالانقراض وغالبًا ما يتعرضون للصيد من أجل تجارة الحيوانات الأليفة غير المشروعة.