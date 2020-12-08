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منوعات

شاهد.. قردان توأم بحجم كرة بينج بونج

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

ولد قردان صغيران توأم ، حجمهما لا يتعدى  كرة بينج بونج ، في حديقة حيوان تشيستر ببريطانيا.


 ووفقا لصحيفة الاندبندنت البريطانية، يصل طول القردان التوأم حوالي بوصتين فقط ويزن حجمهما 10 جرامات ، وهما من فصيلة القرود  الأقزام الشرقية ، وهم أحد أصغر أنواع القرود في العالم.


 يقول حراس حديقة الحيوان إنهم صغيرون جدًا وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم التعرف على جنسهم، ومع ذلك ، فإن التوأم ، اللذين ولدا لأبوين زوي ، 3 سنوات ، وبالدريك ، 4 سنوات ، فضوليان للغاية.


قال حارس الحديقة هولي ويب: "إنه لأمر رائع أن نرى إضافات جديدة داخل عائلة القرد ، ومن غير المعقول تقريبًا مدى صغر حجم القردان عند ولادتهم لأول مرة، فحجمهما لا يتعدى  كرة بينج بونج.


ومن في نفس السياق قالت الصحيفة أن هذه القرود، هذا النوع ، موطنه الأصلي غابات الأمازون المطيرة في غرب البرازيل ، وجنوب شرق كولومبيا ، وشرق الإكوادور ، وشرق بيرو ، مهدد بالانقراض وغالبًا ما يتعرضون للصيد  من أجل تجارة الحيوانات الأليفة غير المشروعة.


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