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اقتصاد

15.7 مليار جنيه تكلفة تنفيذ الطرق والكباري والأنفاق خلال 2017/2018

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:04 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

بلــغ أجـمـالي قيـمة الطــرق والكباري والأنفاق المنفذه خلال 2017/2018 نحو   15.7 مليار جـنيه مقـابـــل  11.9 مليـار جنيـه عــــام 2016 /2017 بنسبة ارتفاع قدرهــا 31.5٪ .

جاء ذلك وفقا للنشرة الإحصائية الخاصة بقطاع التشييد والبناء لشركات القطاع  العام/ الأعمال العام لعام 2017 / 2018، والصادره عن الجهاز المركزي للتعبئة  العامة  والإحصاء

وشملت أهم المؤشرات التي جاءت بالنشرة أن إجمالي قيمة ما تــم تنفيــذه مــن عمليــات بواســطة شركات القـطاع العام / الأعمال العام بلغ 32.4 مليار جنيه عام 2017/2018 فى مقـابل 27.1 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع  قدرها 19.3%.

ووفقا للنشرة الإحصائية بلــغ إجــمـالـي قـيـمـــة مـحـطـات وشـبـكــات الكهربــاء والمـحـولات 445.6 مــليـــون جـنـيــه عـام 2017 /2018 مقابل 243.9 مليون جنيه عـام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 82.6٪

 

كما بلغ إجمالي قيمة محطات وشبكات المجاري 4.2 مليار جنيه عام 2017/2018 مقابل 4.4 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة انخفاض  قدرها 4.8٪ .

 

وكذا بلغ إجمالي قيمــــة المبــاني التعليميـــة 400.7 مليـون جنيه عام 2017/2018 مقابل 378.4 مليون جنيه عام 2016 /2017 بنسبة ارتفاع قدرها 5.9 ٪ .

 

وسجلت إجمالي قيمة المباني الصناعية نحو 220.6 مليون جنيه عام 2017/2018 مقابل 111.8 مليون جنيه عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 97.3٪.

 

كما بلـغ إجمالي قيمــة المبــاني الصحيـــة 316.2 مليــون جنيــه عـام 2017/2018 مقابـل 432.7 مليــون جنيه عام 2016/2017 عـام 2016/2017   بنسبة انخفاض قدرها  26.9 ٪ .

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