حكاية الوباء الغامض في الهند.. سقوط المئات ضحايا للتشنج والإغماء

في الوقت الذي تعاني فيه الهند من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، ظهر مرض غامض تسبب في سقوط مئات الضحايا من المصابين، ولا يزال المسئولون الصحيون والخبراء في حيرة من أمرهم بسبب المرض الذي أدى إلى نقل أكثر من 500 شخص إلى المستشفى وتوفي شخص واحد في ولاية أندرا براديش بجنوب البلاد.





تم اكتشاف المرض، لأول مرة مساء يوم السبت الماضي، في مدينة إيلورو القديمة المشهورة بمنتجاتها المنسوجة يدويا. وقالت جيتا براساديني، مديرة الصحة العامة، إن الناس بدأوا في التشنج دون أي أعراض مسبقة، قائلة إنه "لا أحد يعلم ماذا يحدث".





منذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن أعراض تتراوح بين الغثيان والقلق وفقدان الوعي لدى 546 مريضا تم إدخالهم إلى المستشفيات. وقال المتحدث باسم الحكومة داساري ناجارجونا إن الكثير تعافوا وعادوا إلى ديارهم، بينما لا يزال 148 منهم يتلقون العلاج.





وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية أم فرق الخبراء وصلت إلى المدينة من أفضل المعاهد العلمية في الهند. تم اقتراح نظريات مختلفة ويتم اختبارها، ومن بين أحدث الفرضيات تلوث الطعام بالمبيدات.





وأشارت الوكالة إلى أن ما يحير الخبراء أن المرض الغامض لا يدو أنه هناك أي علاقة بينه وبين إصابة مئات الأشخاص الذين سقطوا بالمرض، وأظهرت نتائج جميع الفحوص للمرضى نتائج سلبية للإصابة بفيروس كورونا وأمراض فيروسية أخرى مثل حمى الضنك أو شيكونجونيا أو الهربس.





وأضافت أنه لا توجد علاقة بين المرضي، ولا يعيشون جميعا في نفس المنطقة، وينتمون إلى فئات عمرية مختلفة، بما في ذلك حوالي 70 طفلا، لكن قلة قليلة منهم من كبار السن.





في البداية، تم الاشتباه في تلوث المياه. لكن مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي أكد أن الأشخاص الذين لا يستخدمون إمدادات المياه البلدية قد أصيبوا بالمرض أيضا، وأن الاختبارات الأولية لعينات المياه لم تكشف عن أي مواد كيميائية ضارة.

وقال الأطباء إن رجلا يبلغ من العمر 45 عاما يحمل اسم واحد "سريدهار" نقل إلى المستشفى بأعراض تشبه الصرع وتوفي مساء أمس الأولالأحد. وقالت براساديني إن تشريح جثته لم يسلط الضوء على سبب الوفاة.





والفرضية التي يتم اختبارها حاليا هي أن الناس أكلوا خضروات ملوثة بمبيدات حشرية مصنوعة من مركبات عضوية تحتوي على الفوسفور. لكن براساديني أوضحت أن هذا "افتراض" قائم على حقيقة أن مثل هذه المبيدات تستخدم بشكل شائع في المنطقة وليس على أي دليل علمي حقيقي.





وتابعت أن الخبراء كانوا يجرون تجارب لمعرفة ما إذا كانت المبيدات قد لوثت أحواض الأسماك أو انسكبت على الخضروات.





ومن جانبه، طالب زعيم المعارضة "إن. شاندرابابو نايدو" على موقع تويتر بإجراء "تحقيق محايد وكامل في الحادث".



