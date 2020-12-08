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تعليم

وزير النقل السابق: الدائري الإقليمي أعظم المشروعات وأطول محور في إفريقيا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:18 م
وزير النقل السابق
وزير النقل السابق
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كريم ناصر
عقدت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل حلقة جديدة من حلقات "منتدى سياسات المستقبل"، تحدث خلالها الدكتور هشام عرفات، نائب رئيس مجلس الأمناء وأستاذ الهندسة في جامعة المستقبل، عن المشروعات القومية للطرق والكبارى تحت شعار "شرايين جديدة للتنمية الشاملة".

وخلال الحلقة التى عقدت عبر البث الحى المباشر من خلال تقنية «zoom»قال الدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، إلى أن من المشروعات العظيمة التي نفذتها الدولة كانت الدائري الإقليمي، وقال ان هذا المشروع بدء تنفيذه في ٢٠٠٢، وحتي عام ٢٠١٣ تم تنفيذ ٤٠ كيلو، ومن 2013 حتي ٢٠١٩ تم تنفيذ ٣٦٠ كيلو متر وهذا المحور يعد أطول محور دائري في افريقيا، وأضاف أن مشروع تطوير الطريق الدائري الحالي تحد كبير واشفق على القائمين على تطويره، موضحا أنه عندما انشأ الطريق كان اقرب مبني له ٢٥٠ متر، حاليا المباني السكنية على محور الطريق، ولذلك هناك تحدي كبير على الدولة، 

وأوضح فى الختام  أن الدولة حاليا تنفذ مشروعا كبيرا وهو مراقبة وتكنولوجيا الطريق في المتابعة والبوابات الالكترونية، وهذا إنجاز ضخم يحقق التنمية المستدامة التي ينشدها الرئيس السيسى.
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