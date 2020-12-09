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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاربعاء 12/9 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء9-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا: إذا كنت متزوجا القمر في مواجهة برجك يدفعك لمهاجمة شريك حياتك.. لا تفقد أعصابك!
مهنيا وماليا: تميل اليوم لتحقيق نوع من الاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك.


الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: رغم الضغوط تبدو قادرا أن تتغلب على المشاكل بما تملك من حماس وطاقة، فقط لا تتسرع في ردود أفعالك.
مهنيا: القمر في منزل العمل وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.


الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يملؤك بكنز من المشاعر واليوم تعبر عن ذلك بسلاسة.
مهنيا واجتماعيا: تبدو نشيطا وتظهر قدراتك ومواهبك وقد تفرح ببعض المستجدات.


السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا وعائليا: اليوم كن صبورا أمام المشاكل وكل أشكال المعارضة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك وقد تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع اليوم في قراراتك وردود أفعالك!

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا وعائليا: رغم التشوش.. تنصلح اليوم أمور عاطفية أو عائلية وقد تحقق تقاربا مع الأحباب والأخوة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يساعدك أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.


العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: القمر في منزل المال يدفعك للتركيز على أمور مالية ومهنية، ومن المهم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.
عائليا وعاطفيا: عليك أن تقاوم ميلك للعصبية مع الأهل والأحباب ولا تتسرع في أقوالك.


الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: القمر في برجك يمنحك اليوم سحرا ويملأ قلبك بمشاعر دافئة.
مهنيا وماليا: أمامك نشاطات ومشاريع تحسن إدارتها وتعود بالنفع عليك وعلى من حولك.


العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك.. قد تلاحظ كل صغيرة وكبيرة لكن لا تعلن أفكارك.
عاطفيا: اليوم الوضع الفلكي قد يثير المشاكل ويزيد التوتر.. حاول أن تتجنب تصعيد المواقف.


القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء.. واليوم قد تجد الأحباب والأصحاب من حولك يمنحونك اهتماما كبيرا ويدعمون تقدمك.
صحيا ومهنيا: اليوم تتحسن لياقتك ويمدك الفلك بروح تفاؤل والمناخ مثالي للتقدم.


الجدي
من 22/12 إلى 20/1
اجتماعيا وعاطفيا: انتبه لأن إحساسك بالقلق والتوتر قد يضر اليوم بعلاقاتك.
مهنيا: القمر في وضع معاكس.. فلا تستسلم للإحباط وتمسك بأحلامك وطموحاتك.


الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا وصحيا: اليوم أنت أقوى مما تعتقد وتبدي استعدادا للعطاء بسخاء وتعدك الأفلاك بأوقات ممتعة.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يرفع معنوياتك وتحقق مكاسب وقد تلتقي بأشخاص يعتمد عليهم.


الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والخلافات.. تبدو أكثر استعدادا للاقتراب ممن تحب والوضع الفلكي يساعدك اليوم على اكتشاف أمور خافية.
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يدفعك للتركيز على إدارة أعمالك وأموالك.. تحسن التصرف وتخطط جيدا لبعيد.


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