حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاربعاء 12/9 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك





الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا: إذا كنت متزوجا القمر في مواجهة برجك يدفعك لمهاجمة شريك حياتك.. لا تفقد أعصابك!

مهنيا وماليا: تميل اليوم لتحقيق نوع من الاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك.









الثور من 21/4 إلى 21/5 عاطفيا: رغم الضغوط تبدو قادرا أن تتغلب على المشاكل بما تملك من حماس وطاقة، فقط لا تتسرع في ردود أفعالك. مهنيا: القمر في منزل العمل وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.









الجوزاء من 22/5 إلى 21/6 عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يملؤك بكنز من المشاعر واليوم تعبر عن ذلك بسلاسة. مهنيا واجتماعيا: تبدو نشيطا وتظهر قدراتك ومواهبك وقد تفرح ببعض المستجدات.









السرطان من 22/6 إلى 22/7 عاطفيا وعائليا: اليوم كن صبورا أمام المشاكل وكل أشكال المعارضة. مهنيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك وقد تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع اليوم في قراراتك وردود أفعالك!





الأسد من 23/7 إلى 22/8 عاطفيا وعائليا: رغم التشوش.. تنصلح اليوم أمور عاطفية أو عائلية وقد تحقق تقاربا مع الأحباب والأخوة. مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يساعدك أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.









العذراء من 23/8 إلى 22/9 مهنيا وماليا: القمر في منزل المال يدفعك للتركيز على أمور مالية ومهنية، ومن المهم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك. عائليا وعاطفيا: عليك أن تقاوم ميلك للعصبية مع الأهل والأحباب ولا تتسرع في أقوالك.









الميزان من 23/9 إلى 22/10 عاطفيا: القمر في برجك يمنحك اليوم سحرا ويملأ قلبك بمشاعر دافئة. مهنيا وماليا: أمامك نشاطات ومشاريع تحسن إدارتها وتعود بالنفع عليك وعلى من حولك.









العقرب من 23/10 إلى 22/11 مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك.. قد تلاحظ كل صغيرة وكبيرة لكن لا تعلن أفكارك. عاطفيا: اليوم الوضع الفلكي قد يثير المشاكل ويزيد التوتر.. حاول أن تتجنب تصعيد المواقف.









القوس من 23/11 إلى 21/12 عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء.. واليوم قد تجد الأحباب والأصحاب من حولك يمنحونك اهتماما كبيرا ويدعمون تقدمك. صحيا ومهنيا: اليوم تتحسن لياقتك ويمدك الفلك بروح تفاؤل والمناخ مثالي للتقدم.









الجدي من 22/12 إلى 20/1 اجتماعيا وعاطفيا: انتبه لأن إحساسك بالقلق والتوتر قد يضر اليوم بعلاقاتك. مهنيا: القمر في وضع معاكس.. فلا تستسلم للإحباط وتمسك بأحلامك وطموحاتك.









الدلو من 21/1 إلى 19/2 عاطفيا وصحيا: اليوم أنت أقوى مما تعتقد وتبدي استعدادا للعطاء بسخاء وتعدك الأفلاك بأوقات ممتعة. مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يرفع معنوياتك وتحقق مكاسب وقد تلتقي بأشخاص يعتمد عليهم.









الحوت من 20/2 إلى 20/3 عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والخلافات.. تبدو أكثر استعدادا للاقتراب ممن تحب والوضع الفلكي يساعدك اليوم على اكتشاف أمور خافية. مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يدفعك للتركيز على إدارة أعمالك وأموالك.. تحسن التصرف وتخطط جيدا لبعيد.





