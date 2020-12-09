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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. لمواليد 9 ديسمبر

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقدّمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم الأربعاء الموافق 9 من ديسمبر.

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نصيحة علم الأبراج:

القمر في منزل الصحة ويتسم يومك بالحركة والنشاط والقدرة على الإنجاز و ينصحك الفلك أن تكون متحفظا في كلامك وتصرفاتك كي لا تجرح من حولك فاليوم تعدك الأفلاك بأوقات حلوة تجمعك بمن حولك ويسعدك ذلك وتبدو أكثر نشاطا وحيوية.

 عاطفيا فأنت تعيش حالة حب، فالقمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر رومانسية و قد تحاصرك ضغوط وعدم توافق مع البعض، اصبر اليوم فحاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بالأحباب والأقارب كذلك يعد اليوم مناسب لبحث قضية فكرية أو فنية تشغلك وتهتم بعلاقة شخصية أو عاطفية.

عليك  التأمل في هدوء ولا تعط الثقة إلا لمن يستحقها.. من الذكاء أن تعرف متى تصمت واليوم مناسب لذلك كذلك الأصدقاء أيضا يمنحونك السعادة وقد تجمعك بهم أجواء حلوة وقد تعيش رومانسية حالمة ومن الممكن أن تؤثر في الجنس الآخر في هذه الفترة.

عليك أن  تفرمل اليوم مشاعر الإحباط والملل واصبر قليلا فيعدك الفلك بلقاءات اجتماعية وعاطفية رائعة ودعم من المخلصين ويمنحك أفكارا جديدة وتبدو في أفضل حالاتك وتفرح بالمستجدات وتكون قدرتك على الإقناع هائلة.

 سيكون الندم فقط بين يديك. اليوم ليس جيدا من ناحية الصحة. ستشعر اليوم بالتعب الشديد وقد يسبب لك الانزعاج. يؤثر الإجهاد العقلي أيضًا على صحتك الجسدية ، لذلك سيكون من الأفضل إيجاد حل لمشاكلك برأس بارد. سيساعدك حب شريك الحياة ودعمه على مواجهة المواقف الصعبة.

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