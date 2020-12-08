رحاب الغنام: حققنا الهدف الأساسي ببلوغ مونديال ناشئات السلة

عبرت رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ورئيس بعثة ناشئات مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 18 سنة، عن ثقتها في قدرة المنتخب على التتويج بالبطولة بعد النجاح في التأهل للمونديال.





وقالت رحاب الغنام:حققنا الهدف الأساسي ببلوغ نهائيات كأس العالم، ويتبقى هدف مهم وكبير وهو تحقيق لقب بطولة أفريقيا، ولم نبالغ في الفرحة، وسنقوم بالاستشفاء والاستعداد لمواجهة مالي في المباراة النهائية.





وأضافت: أثق في قدرة منتخب الناشئات على التتويج بالبطولة لما يضمه من عناصر متميزة، ولابد من الإشادة بالمدرب مصطفى هدهود وباقي الجهاز الفني لنجاحهم في تحقيق الهدف المطلوب بالوصول للمونديال.





وتابعت: كنت أثق أن الفريق سيتأهل لكأس العالم، لما يضمه من عناصر متميزة وواعدة، وبدوري كرئيس للبعثة ولاعبة سابقة كنت أعمل كل ما في وسعي لمساعدة الفريق دون أن أتدخل فنيا.





وأتمت:هذا الفريق تعرض لظروف صعبة، مثل تقديم موعد البطولة، وإصابة المدير الفني شريف عزمي واللاعبة فريدة تامر بفيروس "كورونا"، وخروجهما بعد بداية مباراة مالي الأولى بعد ظهور المسحة في موقف كان صعب جدا على اللاعبات.





وتأهل منتخب ناشئات مصر تحت 18 سنة لكرة السلة لكأس العالم المقرر لها صيف 2021، رغم خسارتهن من منتخب السنغال 64/67، في المباراة التي جرت اليوم بصالة 3 بمجمع الصالات باستاد القاهرة، في اليوم قبل الأخير لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.





وضرب ناشئات مصر موعدا مع منتخب مالي في نهائي البطولة عند الخامسة والنصف من مساء الغد الأربعاء.





وضمن منتخب ناشئات مالي مقعده في كأس العالم، وفي نهائي البطولة غدا الأربعاء، بعد الفوز على مصر مرتين 64/36، و68/55، وكذلك على السنغال 74/39،و61/37، فيما حقق منتخب مصر فوزا على السنغال 54/48.

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات، شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفي هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار.