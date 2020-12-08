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قمحة: تحرك الرئيس السيسي لفرنسا واليونان وجنوب السودان يكشف قيمة ومكانة مصر الحالية.. فيديو

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:10 م
الرئيس السيسي وماكرون
الرئيس السيسي وماكرون
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إبراهيم القادري
قال أحمد ناجي قمحة الكاتب الصحفي ، خلال اقل من شهر توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الي اليونان وبعدها الي جنوب السودان وبعدها الي فرنسا وهذه التحركات تعكس الرؤية المصرية لاهمية هذه الدول وتكشف قيمة مصر ومكانة مصر الحالية .

وأضاف ناجي قمحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، إن الرئيس السيسي يتم  استقباله في أعلى درجات البروتوكولية وهذه الاستقبالات والعلاقات مع الدول تعكس طموحات أهل الشر لافتا الي ان مصر لها تواجد قوي في جنوب السودان .

واوضح  ان مصر الآن لاعب إقليمي مهم وذات صوت قوي وهذا لم يأت من فراغ ولكن هذا جاء منذ عام 2015 عندما اعادت الدولة المصرية بناء مؤسساتها لافتا الي ان مصر قامت بأسرع عملية تنمية .

وتابع ناجي قمحة ، ان الدولة المصرية كانت أقل تأثرا من جميع الدول بسبب جائحة كورونا وهذا ما يشهد به جميع المؤسسات الدولية والاقتصادية .

واستكمل : ان الرئيس تحدث في فرنسا باسم 100 % مصري يتعرضون الي عمليات ارهاب منظم من اخطر تنظيم ارهابي استطاع ان ينتشر في مصر والعالم منذ أكثر من 90 سنة .

واكد أن منتدى شرق المتوسط سيحول مصر إلى مصدر إقليمي للطاقة خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن مجمع تكرير مسطرد الجديد سيحول المنطقة إلى الأفضل وسيعود بالنفع على  كل المواطنين القاطنين هناك.

وأشار ناجى قمحة، خلال الي أن المهندس طارق الملا وزير البترول تحدث عن أمر مهم وهو منتدى غاز شرق المتوسط الذي تحول إلى منظمة  دولية.

ونوه أنه أفصح أن هذا المنتدى سيحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة فى كل أنواع الطاقة وهذا يعني أهمية المنتدى وفائدة للدولة المصرية.

واستطرد  أن كل ذلك يعنى ضربة مهمة جدا لأهل الشر، ولا بد أن يستوعبوا أن مصر تخطط وبدأت بالفعل فى تنفيذ خطتها فى التطور والإنجاز والعمل.

وأكد أن هذا المنتدى يضم 7 دول رئيسية وهناك من الدول الكثير التى تتمنى أن تصبح عضوا فى هذا المنتدى، منوها الى أن هذه المشروعات تتراجع على أرض الواقع للمواطن المصرى من خلال التكاملية فى العرض.

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