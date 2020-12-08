أحمد موسى: القوات المسلحة يقظة ليل نهار لكل حركة على الحدود

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن القوات المسلحة المصرية تنفذ عمليات كبيرة في القضاء على الإرهاب ، مضيفا أن الجيش جاهز دائما. الإرهاب





وأضاف في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن رجال القوات المسلحة كلها على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن اليقظة ليلا ونهارا ومتابعة لكل حركة على الحدود المصرية على مختلف الاتجاهات.





وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أنه :"الصحراء المصري ليست خالية وندفن اي إرهابي قبل أن يصل للأراضي المصرية".





أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، حصيلة الضربات والعمليات التي قام بها ضد الجماعات المتطرفة في شبه جزيرة سيناء، في إطار استكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب، مشيرا أيضا إلى تدمير مركبات محملة بالذخائر كانت تحاول اختراق الحدود الغربية لمصر.





ونشر المتحدث العسكري المصري على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، شريط فيديو يرصد علميات الجيش وضرباته ضد الإرهابيين في سيناء، في الفترة من الأول من سبتمبر 2020 حتى الثامن من ديسمبر الجاري.





وقال إن الجيش "تمكن من تدمير 437 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة، تستخدمها العناصر التكفيرية كملاذات لها، مما أسفر عن مقتل 25 عنصرا شديدي الخطورة".





وأضاف أنه "تم استهداف 6 عربات دفع رباعي مفخخة للجماعات الإرهابية، إلى جانب عمليات نوعية أدت إلى مقتل 15 تكفيريا شديدي الخطورة".





وقال المتحدث العسكري المصري إنه "تم اكتشاف وتدمير 159 عبوة ناسفة كانت موضوعة على المحاور والطرق الرئيسية، فضلا عن تدمير 32 دراجة بخارية".





وتابع اللواء نصر سالم، أن لدى مصر قدرات كاملة ومنها الكتلة الحيوية للشباب، الشعب، الشيوخ، النساء والأطفال، وأيضًا جميع ثروات مصر وقدرتها الاقتصادية.



