قضايا الدين والحياة.. تعرف على محتوى الكتاب الجديد لوزير الأوقاف

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب الإصدار الخامس والعشرون من السلسلة ، وهو كتاب: ” قضايا الدين والحياة – رؤية عصرية ” إشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة (رؤية) للفكر المستنير .





ويؤكد هذا الكتاب أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان ، وأن العلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة عداء ولن تكون ، فإن تدينًا رشيدًا صحيحًا واعيًا وسطيًا يسهم وبقوة في بناء واستقرار دولة عصرية ديمقراطية حديثة تقوم على أسس وطنية راسخة وكاملة ، وإن دولة رشيدة لا يمكن أن تصطدم بالفطرة الإنسانية التي تبحث عن الإيمان الرشيد الصحيح .





ويوضح أن الدين والدولة يتطلبان منا جميعًا التكافل المجتمعي ، وألا يكون بيننا جائع ولا محروم ولا عارٍ ولا مشرد ولا محتاج ، ويدفعان إلى العمل والإنتاج ، والتميز والإتقان ، ويطاردان البطالة والكسل ، والإرهاب والإهمال ، والفساد والإفساد ، والتدمير والتخريب وإثارة القلاقل والفتن ، والعمالة والخيانة .



