رئيس اتحاد الغرف التجارية يشيد بالإصلاحات الاقتصادية لجذب المستثمرين

أشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالإجراءات التسهيلية التي تقوم بها الدولة للمستثمرين لزيادة الاستثمارات في القطاعات المختلفة .

جاء ذلك خلال زيارته للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد اليوم الثلاثاء ضمن جولته بمحافظة بورسعيد والتي زار من خلالها مقر المحافظة والغرفة التجارية .

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي الدور الكبير و المهم الذي تقوم به الحكومة المصرية في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل الإجراءات للمستثمرين في المحافظات المختلفة مما يعطي رسالة مهمة وقوية للمستثمرين بالدول المختلفة بأن مصر بلد الأمن والأمان وانها ارض خصبة لجذب مزيدا من الاستثمارات المحلية والخارجية حاليا ومستقلا.

وقال( العربي) أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في الفترة الأخيرة ساهمت كثيرا في دعم الاستثمار في مصر وهناك فرص استثمارية كبيرة متوفرة بالسوق المصري ستكون إضافة كبيرة للاستثمارات الموجودة حاليا وستزيد من النظرة الإيجابية للمستثمرين للسوق المصري.

واستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمكتبه اليوم الثلاثاء المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة سبل دعم المناطق الصناعية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء المشروعات الاستثمارية والتطور الذي شهدته المحافظة مؤخرا، مشيرا إلي مشروعات استثمارية كبيرة بالمحافظة منها ما يتعلق بمزارع الأسماك والأدوات الكهربائية مثل اللمبات الليد وفي قطاع السيارات والاهتمام بالعناصر الشبابية فضلا عن تطوير العديد من المناطق في الفترة الأخيرة.

ورحب المحافظ ، بزيارة رئيس اتحاد الغرف التجارية مؤكدا أنها داعمة للصناعة والتجارة والاستثمار في المحافظة.

وأكد أن الدولة تسعى إلي دعم المستثمرين للتوسع في استثماراتهم وضخ استثمارات جديدة ، مشيرا إلي الدور الفعال التي تقوم به محافظة بور سعيد تجاه المستثمرين لتهيئة مناخ الاستثمار لهم والسعي إلي تذليل المعوقات التي تواجههم.

وتابع المحافظ، أن العمل يجرى على قدم وساق بالمحافظة لتسهيل الإجراءات امام كافة المستثمرين خاصة الجادين لأنه في النهاية نتطلع لتحقيق مصلحة مصر ودعم اقتصادها القومي، لافتا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا كبيرا مع كافة الأطراف المعنية من أجهزة بالمحافظة والمستثمرين من أجل التنسيق لتذليل العقبات بالمناطق الصناعية لدعم الاقتصاد القومي.