إصابة شخصين إثر تصادم سيارتين على الطريق الدولي بالبحيرة

أصيب شخصان بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، نتيجة وقوع حادث تصادم سيارتين علي الطريق الدولي بنطاق مركز إدكو، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.





وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين علي الطريق الدولي بنطاق مركز إدكو.





وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين تصادم سيارة ملاكى بسيارة دبابة على الطريق الدولى اتجاء الإسكندرية تحديدا بنفق شركات البترول بنطاق مركز إدكو، أسفر عنه إصابة شخصين وهم :- "محمد حسن عبد الحليم قاسم ٣٥ سنة، حسن عبد الحليم قاسم ٦٥ سنة "، تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.





وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





ويذكر أن أصيب 4 أشخاص بحروق متعددة بالجسم، بقرية البستان التابع لمركز الدلنجات في محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، إثر وقوع انفجار في صوبة حرارية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.





وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى الدلنجات العام باستقبال 4 أشخاص مصابين بحروق متعددة بالجسم، نتيجة نشوب حريق انفجار داخل صوبة حرارية بقرية البستان.

تم نقل المصابين لمستشفى الدلنجات المركزي، لتلقي العلاج اللازم وتم عمل الإسعافات الأولية، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكما لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، اثر إشتعال النيران بسيارة على الطريق الصحراوى أمام مستشفى وادى النطرون المركزى بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقع حادث علي الطريق الصحراوي أمام مستشفى وادي النطرون.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إشتعال النيران في سياره علي الطريق الصحراوي أمام المستشفى العام، أسفر عنه مصرع "محمد جلال يوسف الكحكي، ٣٠ سنة" ومقيم بمركز ايتاي البارود "، وتم السيطرة على الحريق وحفظ الجثة لثلاجة حفظ الموتي.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

كما لقي شاب مصرعه، منذ قليل، صعقا كهربائي، أثناء تركيب ماتور مياه بالمنزل بقرية سيدى غازى التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، تم حفظ الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال جثة "محمد شعبان مسعود، ٣٧ سنة"، اثر صعقًا بالتيار الكهربائي أثناء تركيب ماتور مياه بالمنزل.

وتم حفظ الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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