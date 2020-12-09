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اقتصاد

بإجمالي 16.4 مليار جنيه .. البحيرة تحتل المرتبة الأولى من تكلفة المشروعات الخاصة بقطاع البترول والثروة المعدنية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

أوضح تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن محافظة البحيرة تصدرت باقي المحافظات من حيث تكلفة المشروعات الخاصة بقطاع البترول والثروة المعدنية  بعدد 5 مشروعات بتكلفة 16.4 مليار جنيه.

 

وأضاف تقرير وزارة التخطيط، تليها السويس، بعدد 5 مشروعات بتكلفة 7.4 مليار جنيه، ثم الإسكندرية بعدد مشروعين، بتكلفة 3.9 مليار جنيه، وشمال سيناء، بمشروعين، بتكلفة 1.7 مليار جنيه، وكفر الشيخ بمشروعين، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وأسيوط والقليوبية والدقهلية وبني سويف وبورسعيد والبحر الأحمر ومطروح، بمشروع واحد في كل محافظة، بتكلفة إجمالية 343.3 مليار جنيه.

 

وتابع تقرير وزارة التخطيط: بالإضافة إلى تنفيذ 14 مشروع مشترك بين أكثر من محافظة، بتكلفة كلية استثمارية 57.3 مليار جنيه.

 

وتطرق تقرير وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية إلى أبرز المشروعات التي تم الإنتهاء منها في قطاع البترول خلال العامين الماضيين، ومنها: مشروع تنمية حقل ظهر، بطاقة إنتاجية تبلغ 2.7 مليار قدم 3 /يوم، تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل ( المرحلة الثانية حقلي جيزة وفيوم )، بطاقة إنتاجية 0.7 مليار قدم 3 /يوم، إلى جانب خط غاز  (نورس/أبو الماضي/ الجميل)، بطول 128 كم.

 

وتابع : بالإضافة إلى مشروع انشاء مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد ERC، بطاقة إنتاجية 4.7 مليون طن من المنتجات البترولية سنويًا، فضلًا عن تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط المرحلة (9 ب)، بطاقة 350 مليون قدم3/ يوم، علاوة على إنشاء شمندورة الشحن البحرى بطاقة مليون برميل زيت خام / يوم، والخط البحري بطول 8.2 كم. 


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