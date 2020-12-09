فائدة غير متوقعة لتناول فص ثوم في الصباح

تعد الجلطات الدموية فى كثير من الأحيان علامة على مشاكل صحية خطيرة مثل تجلط الأوردة العميقة، فإذاكنتي تبحثين عن دواء مذيب الجلطات فيما يلي بعض العلاجات المنزلية الرائعة لتجلط الدم.
وفقًا لخبير التغذية ومدربة Macrobiotic Health Coach Shilpa Arora ، يجب عليكي تجنب الأطعمة الالتهابية مثل الخبز الأبيض والكعك والمعجنات والبسكويت والزيت المكرر والدقيق المكرر. تميل كل هذه الأطعمة إلى تفاقم الالتهاب في الجسم ، مما يؤدي إلى زيادة تجلط الدم.
فيما يلي بعض العلاجات المنزلية لجلطات الدم التي ربما يمكنك تجربتها.
1. الفلفل
يعمل على سيولة الدم الطبيعية ولها تأثير فعال على الجسم
2. الثوم
الثوم له مركبات الكبريت التي هي معروفة لإذابة جلطات الدم. تناول فص ثوم نيئ في الصباح للحصول على نتائج فعالة. يعمل الثوم على تقوية العضلات الملساء للشرايين ويساعدها على الاسترخاء والتمدد وبالتالي خفض ضغط الدم . كما أنه يعمل كمخفف للدم ، وبالتالي يمنع تجلط الدم لدى المرضى المعرضين لخطر الجلطات.
3. كايين
الفلفل كايين هي سيولة الدم الطبيعية ولها تأثير فعال على الجسم وذلك بسبب وجود الساليسيلات في نفوسهم. مركب الكابسيسين الموجود في الفلفل يساعد على تعزيز الدورة الدموية ويساعد على منع تجلط الدم. يساعد هذا المركب على التخلص من رواسب الدهون الضيقة في الشرايين ، وقد يساعد في توسيع الشرايين والأوعية الدموية لإزالة الجلطات والألم الذي يصاحبها.
4. الكركم
المركب الفعال الموجود في الكركم المعروف باسم الكركمين يعمل على الصفائح الدموية لمنع الجلطات. يمكن أن تساعد خصائصه الطبية أيضًا في علاج الألم الناجم عن تكوين الجلطات.
يعمل الكركم كعامل مضاد للتجلط أو مضاد للتجلط ، والذي يتضمن تعديل العديد من العوامل التي تساعد في عملية تكوين الجلطة.
فلفل حريف
5.خشب الصندل الأحمر
6- بذور تشيا
هذه البذور الصغيرة مليئة بأحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية التي تساعد في منع تجلط الدم وتحسين الدورة الدموية. يقال إن بذور الكتان تجعل الصفائح الدموية وخلايا الدم في التخثر أقل لزوجة.
في الواقع ، قد تقلل هذه البذور من خطر تصلب الشرايين. من المعروف أن بذور الشيا من مضادات التخثر الطبيعية للدم. تأتي مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية ، وخاصة أحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة للقلب.
7-بذور الكتان
توجد البذور الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية في البذور بما في ذلك بذور الكتان
8 -فواكه لسيلة الدم
هل يمكن لبعض الفواكه والخضروات أن تقلل من تجلط الدم؟ تحتوي الفواكه والخضروات التالية على نسبة عالية جدًا من الساليسيلات: المشمش والبرتقال والعليق والأناناس والعنب الأسود والخوخ والتوت والبرقوق والزبيب والتوت والفراولة والعنب والتوت البري واليوسفي والفلفل الحار ، الزيتون والفجل والطماطم والهندباء.
المصادر
webmd
أدوية منع الجلطات .. تعرفى أبرزها