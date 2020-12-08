محافظ جنوب سيناء يبحث سبل التعاون في المجال الطبي مع بيلاروسيا

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور اللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح الدكتور يوري اوستروفسكي أستاذ جراحة القلب بجامعة مينسك ببيلاروسيا لبحث سبل التعاون في مجال جراحة القلب في إطار بروتوكول التعاون بين بيلاروسيا ومحافظة جنوب سيناء .





قام المحافظ بالترحيب معربًا عن سعادته باللقاء متنميًا زيادة التعاون في المجالات المختلفة تدعيمًا لأواصر الصداقة والتعاون .





وقام المحافظ في نهاية اللقاء بتقديم بعض الهدايا التذكارية للضيف ترحيباُ وتقديراُ له .





حضر اللقاء عميد كلية الطب بجامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، ومدير عام الصحة بالمحافظة، ومدير مستشفي شرم الشيخ الدولي.





الذين رافقوا الضيف في جولة بمستشفى شرم الشيخ الدولي .

ومن ناحية أخرى شهدت لجان الانتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب بدائرة طور سيناء ومدن خليج السويس اقبال من السيدات في مدينة طور سيناء وتوافد كبير من ابناء القبائل بمدينة رأس سدر .





حيث تجري الاعادة بين المرشح غريب حسان عضو مجلس الشعب لمدة ثلاث دورات برلمانية وبين المرشح حميد سليمان ابو بريك مرشح حزب مستقبل وطن والمرشحان ينتميان لقبيلة المزينة المنتشرة في كل مدن ووديان جنوب سيناء .





وقد تم رصد تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وتواجد امني في محيط اللجان وقد تم غلق الشوارع المؤدية للجان الانتخابات. لتنظيم عملية الدخول .





وقالت دعاء حمدي ممثلة ذوي الاحتياجات الخاصة، إن هناك مشاركة كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة وفرسان الإرادة في جنوب سيناء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات جولة الإعادة بدائرة طور سيناء مشيرا الي ان ذوي القدرات الخاصة والمعاقين يعولون علي المجلس الجديد استكمال القوانين التي تخدمهم وطالبت حمدي جميع ذوي الاعاقة بالنزول والمشاركة في انتخابات البرلمان في جولة الإعادة .





وقد توافد أبناء القبائل في مدينة راس سدر للنزول والمشاركة في جولة الإعادة بعد الحشد الذي قام به حزب مستقبل وطن ونواب الحزب لصالح مرشح الحزب حميد سليمان ابو بريك.





وفي سياق متصل قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء جميع الأجهزة التنفيذية تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين وبكل حيادية ونزاهة وشفافية .





وشدد فودة علي تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والتباعد بين الناخبين .





ومن ناحية أخرى يحاول أنصار المرشحان في جولة الإعادة حشد اكبر عدد من الناخبين في اليوم الثاني الانتخابات وذلك من خلال نقل الناخبين للجان او الحشد علي مواقع التواصل الاجتماعي .





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