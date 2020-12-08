ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعرف على حصة دمياط من توزيع إسطوانات الغاز

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:52 م
اسطوانات الغاز
اسطوانات الغاز
Advertisements
زينب الزغبي
وزعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة المهندس سمير عثمان، حصة المحافظة الإضافية من الغاز الواردة من شركة الغازات البترولية "بتروجاس" عن الشهر الجارى وذلك لمحطتي التعبئة بشطا ودمياط الجديدة .

وكذا المستودعات التابعة لهما بمقدار ( ٥٠٠ إسطوانه منزلية + ٢٠٠ إسطوانه تجارية) يوميًا بمحطة تعبئة الغاز بشطا بالإضافة إلى (٢٠٠إسطوانة منزلية) يوميًا بمحطة تعبئة الغاز بدمياط الجديدة، لسد إحتياجات المحافظة .

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتوزيع الحصة الإضافية من الغاز لتغطية إحتياجات كافة المناطق الأشد إحتياجًا بنطاق المحافظة طبقا لما هو متبع مع مراعاة المناطق التي لم يتم ادخال الغاز الطبيعي إليها .

والجدير بالذكر أن المديرية قد قامت بتوزيع حصة المحافظة الأساسية بإجمالي (٦٠٢٠٠٠) إسطوانه منزلي طبقًا لما هو متبع لمحطتى التعبئة بشطا ودمياط الجديدة ،بعدما تم إخطار محطات التعبئة بكشوف التوزيع للعمل بها إعتبارًا من بداية الشهر ،وكذا إخطار الإدارات المختصه لمتابعة المنصرف.

وعلى صعيد آخر، وجهت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنظيم عملية صرف المعاشات التى تتم من خلال مكاتب البريد، والحد من ازدحام المواطنين على تلك المنافذ، مع مراعاة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد "covid19".

هذا وقد أكدت المحافظ على ضرورة تنظيم عملية دخول وخروج المواطنين و تخصيص أماكن انتظار مزودة بمظلات ومقاعد، مؤكدة أيضًا على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين و كبار السن ومتحدى الإعاقة، كما وجهت بوضع خطة محددة لتلافى حدوث أية مشكلات، والاستعداد لصرف معاشات تكافل وكرامة المقرر بدأها ١٥ ديسمبر الجارى

اقرأ أيضا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

225 مركزا انتخابيا بدمياط تستعد لانتخابات النواب بـ دمياط

محافظ دمياط: انتظام فتح جميع مراكز الاقتراع بمراكز ومدن المحافظة أمام الناخبين

محطتا التعبئة يتسلمان كشوف التوزيع.. تعرف على حصة دمياط من إسطوانات الغاز في شهر ديسمبر

تركيب 2267 قطعة موفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة في دمياط

غرفة عمليات دمياط: تشديد على ارتداء الكمامات والفيس شيلد للناخبين

محافظ دمياط: انتظام سير العملية الانتخابية في اليوم الثانى لجولة الإعادة

ترشيحاتنا

مادة واحدة فقط.. وزير التعليم يكشف عن موعد تطبيق النظام التراكمي فى مصر للثانوية العامة.. فيديو

إيقاف إبراهيم حسن لمدة سنتين بسبب المنشطات وتغريم بيراميدز 10 آلاف دولار

بفستان قصير.. ماذا حدث بين جميلة عوض والقطة على السجادة الحمراء بـ القاهرة السينمائي

فستان مكشوف الصدر.. السجادة الحمراء لـ القاهرة السينمائي تستعيد بريقها بظهور رانيا يوسف

إيران تعلن موقفها من انضمام السعودية إلى الاتفاق النووي

فى عيد ميلادها 39 .. إطلالات غريبة عرضت مي كساب للانتقاد.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل .. 5 فساتين عرضت رانيا يوسف للانتقاد.. شاهد

رنا سماحة تخطف الأنظار بصور ليلة الحنة.. شاهد

تايجر مكشوف.. خطيبة محمد فراج تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة