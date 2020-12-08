تعرف على حصة دمياط من توزيع إسطوانات الغاز

وزعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة المهندس سمير عثمان، حصة المحافظة الإضافية من الغاز الواردة من شركة الغازات البترولية "بتروجاس" عن الشهر الجارى وذلك لمحطتي التعبئة بشطا ودمياط الجديدة .





وكذا المستودعات التابعة لهما بمقدار ( ٥٠٠ إسطوانه منزلية + ٢٠٠ إسطوانه تجارية) يوميًا بمحطة تعبئة الغاز بشطا بالإضافة إلى (٢٠٠إسطوانة منزلية) يوميًا بمحطة تعبئة الغاز بدمياط الجديدة، لسد إحتياجات المحافظة .





جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتوزيع الحصة الإضافية من الغاز لتغطية إحتياجات كافة المناطق الأشد إحتياجًا بنطاق المحافظة طبقا لما هو متبع مع مراعاة المناطق التي لم يتم ادخال الغاز الطبيعي إليها .





والجدير بالذكر أن المديرية قد قامت بتوزيع حصة المحافظة الأساسية بإجمالي (٦٠٢٠٠٠) إسطوانه منزلي طبقًا لما هو متبع لمحطتى التعبئة بشطا ودمياط الجديدة ،بعدما تم إخطار محطات التعبئة بكشوف التوزيع للعمل بها إعتبارًا من بداية الشهر ،وكذا إخطار الإدارات المختصه لمتابعة المنصرف.





وعلى صعيد آخر، وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنظيم عملية صرف المعاشات التى تتم من خلال مكاتب البريد، والحد من ازدحام المواطنين على تلك المنافذ، مع مراعاة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد "covid19".





هذا وقد أكدت المحافظ على ضرورة تنظيم عملية دخول وخروج المواطنين و تخصيص أماكن انتظار مزودة بمظلات ومقاعد، مؤكدة أيضًا على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين و كبار السن ومتحدى الإعاقة، كما وجهت بوضع خطة محددة لتلافى حدوث أية مشكلات، والاستعداد لصرف معاشات تكافل وكرامة المقرر بدأها ١٥ ديسمبر الجارى





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