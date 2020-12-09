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محافظات

اليوم .. انطلاق الماراثون القومي للجري والدراجات في الوادي الجديد

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:02 ص
ماراثون درجات
ماراثون درجات
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منصور ابوالعلمين
تنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، الماراثون القومي للجري والدراجات صباح اليوم الأربعاء على مستوى الجمهورية احتفالًا باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار (متحدون على محاربة الفساد – مصر أقوى من الفساد) بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

وقال بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، في بيان صحفي له، إن وزير الشباب والرياضة سيفتتح الماراثون عن طريق الفيديو كونفرانس في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح غدا على مستوى الجمهورية.

وأضاف بهاء، أن خط سير الماراثون بالخارجة انطلاقا من أمام مقر هيئة الرقابة الإدارية وحتى مركز شباب الزهور، حيث من المتوقع مشاركة 500 فرد بالمهرجان.

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من جانب آخر أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد، عن إجراء الاختبارات النهائية الخاصة بالمبادرة الرئاسية "مهنتك مستقبلك" بقري درب الأربعين التابعة لمركز باريس .

وقال أحمد طليب، مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه جرى في تنفيذ الدورة التدريبية للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة بقري الأربعين .

وأضاف طليب، أن الدورة جاري تنفيذها بإشراف محمد محمود سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب بالقرى الأكثر احتياجًا وتأهيلهم لإقامة مشروعات صغيرة والحفاظ على المهن بتلك القرى، والتي استمرت لمدة شهر، وسيجرى منح الثلاثة الأوائل ماكينات خياطة للعمل بتلك المهنة في ختام الدورة.

وأشار إلى، أن المديرية نفذت المرحلة الأولي من المبادرة من خلال تنظيم دورة تدريبية لـ 45 متدربة على مهنة الخياطة، بمنطقة قرى درب الأربعين.

وفي ذات السياق انطلقت  اليوم فعاليات الألعاب الرياضية بالمشروع القومي "أولمبياد المحافظات الحدودية- النسخة الثانية 2020" على مستوى قطاعات محافظة الوادي الجديد،ب الصالة المغطاة بالاستاد الرياضي بالخارجة.

وأوضح بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في بيان صحفي له اليوم الثلاثاء، أن الفرق الحاصلة على المركز الأول تشارك عن التصفيات التمهيدية بالقطاعات والتي أقيمت خلال الفترة من 2020/11/15 حتى 2020/12/5، مضيفًا أن المشاركة بالمرحلة النهائية على مستوى المحافظة في الألعاب الرياضية التالية: (خماسي كرة قدم - كرة الطائرة -كرة طائرة شاطئ- كرة السرعة-ألعاب القوى-تنس الطاولة -الكاراتيه- السباحة-الشطرنج) للبنين والبنات مرحلة سنية 15-23 سنة.

وأشار بهاء، إلى أن تصعيد الفرق الفائزة بالمركز الأول بالألعاب الرياضية المختلفة، سيجري للمشاركة بالمرحلة الختامية على مستوى المحافظات الحدودية بالجمهورية، بمدينة شرم الشيخ خلال ديسمبر 2020.


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