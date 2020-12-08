في 6 خطوات فقط .. كيف تحافظ على شكل سيارتك الخارجي؟

يعد المظهر الخارجي للسيارة أحد أفضل عوامل الجذب للكثيرين و على رأسهم مالكها، لذلك يهتم دائما قائدو السيارات بالمواظبة على تنظيفها بشكل دوري للمحافظة على رونق السيارة وجعل شكلها جديدًا قدر الإمكان بالرغم من مرور فترة على امتلاكها.





فى إطار ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز النصائح للحفاظ على شكل السيارة الخارجي.





1- غسيل السيارة بصفة دورية

للتخلص دائمًا من الحشرات الملتصقة على الهيكل الخارجي للسيارة وفضلات الطيور والأتربة يجب متابعة تنظيف السيارة بانتظام وتجنب تنظيف الغبار والأتربة بمنشفة قطنية، حتى لا يحدث خدوش في هيكل السيارة ولكن قم بتنظيفها بطريقة النفخ بالهواء.





2- تجنب غسيل السيارة وهي ساخنة

إذا قطعت سيارتك مسافة طويلة فمن الأفضل أن تنتظر قليلا لكي يهدأ المحرك لأن درجة حراراة المحرك تكون عالية وتنظيف السيارة في درجات الحرارة المرتفعة تودي إلى الأضرار بطلاء السيارة الخارجي.





3- إستخدام مواد تنظيف مخصصة للسيارات

يجب استخدام مواد تنظيف مناسبة للسيارة حتى تكون لطيفة على طلاء السيارة الخارجي ولا تؤذيه، وبالطبع إستخدام إسفنجة ناعمة وتجنب إستخدام دلو المياه لأنه يؤدي على حدوث خدوش بهيكل السيارة.





4- تنظيف عجلات السيارة

تنظيف العجلات عن طريق إسفنجة مبللة موضوعا عليها سائل تنظيف وقم بتنظيف العجلات من أعلى لأسفل، وغسل الإسفنجة بشكل مستمر حتى لا تنتقل الأوساخ عن طريقها للمناطق الأخرى بالعجلات ثم قم بشطف العجلات جيدًا بالماء.





5- تنظيف السيارة من الداخل

العناية بأماكن موضع اليد مثل مقود الحركة ومقبض ناقل الحركة، و يفضل مسح كونسول السيارة وإزالة الأتربة والغبار من عليه وتنظيف أماكن المخصصة للأكواب والزوايا الضيقة بالسيارة، وأيضًا الفتحات الهوائية الخاصة بالتكييف، ثم نضع ملمع خاص لكي تتألق السيارة وتظهر بصورة براقة.





6- غسيل السيارة بالشمع

محاولة تنظيف السيارة بواسطة الشمع على الأقل مرة واحدة كل شهر فهو يحافظ على طلاء السيارة.