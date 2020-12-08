مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق يطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار الترخيص منعا للتلاعب

قال صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق،ان الجامعات ستتولى الاصدار الفنى للتراخيص على ان تقوم الادارة المحلية بالاصدار الادارى واستكمال الاجراءات الادارية الخاصة بالتراخيص ،موضحا ان هذا هو الغرض من اسناد مراجعة الرسوم الهندسية للجامعات ومطابقة الرسوم الفنية للبناء .





واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،ان اسناد الرسوم الهندسية للجامعات والامور الفنية الخاصة بالبناء له عدة مميزاة منها الحفاظ على سلامة البناء ،وضمان سلامتها لان هناك الكثير من العقارات تم بنائها بالمخالفة لاصول البناء، ويضمن عدم مخالفة صاحب الرخصة للرسوم الهندسية اى انه سيتم تحديد الادوار ولا يستطيع صاحب الترخيص او مهندس الادارة الهندسية مخالفة الترخيص.





وتابع: ان هذا الاشراف سيعيد النسق المعمارى للمبانى المصرية ،وسيقضى على عشوائية البناء ،وسيقضى على تلاعب بعض موظفى الادارة الهندسية في اصدار التراخيص،موضحا انه لا يكون هناك تعامل مباشر بين طالب الرخصة و الجامعات وبالتالى لن يكون هناك فساد او محسوبية لاحد وسيتم التعامل مع الرخصة من خلال رقم قومى في كل الجهات المختصة بالترخيص.

واشار الى ان ميكنة الترخيص تعنى انه سيتم الحصول على شهادة لا يمكن التلاعب فيها ، كما ان الوحدة السكنية ستحصل على رقم قومى وهذا سيؤدى الى معرفة حجم الثرورة العقارية وسيقضى على ظاهرة الكحول ويضمن حق المواطنين ويمنع التلاعب.

وطالب الجندى تحديد موعد محدد لاصدار الترخيص منذ تسلم الاوراق كاملة وسليمة حتى لا يكون المواطن تحت رحمة احد من الجامعات او الادارات الهندسية بالمحليات.





وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكد ان الاشتراطات الجديدة للبناء تم وضعها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية للتسيير على المواطنين فى استخراج التراخيص وضغط واختصار الوقت الخاص باصدارها ، موضحا انه يجرى حاليا اجراء مزيد من التيسيرات فى اصدار التراخيص وستكون الرخصه مميكنة .

وقال اننا نريد عمران منضبط فى الفترة القادمة لاستعاده الشكل الحضارى الذى يتناسب مع مكانه مصر مشيرا الى اننا وجميع الجهات المختصة فى اجتماعات مستمرة حتى نصل الى الحل والشكل الامثل وسيتم العرض على السيد رئيس الجمهورية .

واضاف اللواء محمود شعراوي ان تراخيص البناء لم تنتقل للجامعات وانما هى اختصاص اصيل للمحليات وستقوم الجامعات بالاشراف على فحص الاوراق والتاكد من نماذج البناء واجراءات اصدار التراخيص والمساعدة فى تقديم كافة التيسيرات الممكنة لمساعدة المحليات.



