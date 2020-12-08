"أبل" تطلق تطبيق "فيتنيس بلس" منتصف الشهر الجاري

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، أنه من المقرر إطلاق خدمة برنامج ممارسة التمارين الرياضية الجديد "أبل فيتنيس بلس" في 14 ديسمبر الجاري.









ومن المقرر أن تصل تكلفة الاشتراك بالخدمة الجديدة إلى 99ر9 دولار أمريكي شهريا (أو 99ر79 دولار أمريكي سنويا).









وكان قد تم الكشف عن خدمة "أبل فيتنيس بلس" الجديدة في وقت مبكر من العام الجاري، حيث تأتي في إطار جهود شركة "أبل" لمواصلة تعزيز منتجاتها التجارية.









وسوف تتضمن الخدمة عند إطلاقها 10 أنواع من التمارين الرياضية: هي التدريب المتقطع عالي الكثافة، وتمارين القوة، واليوجا، والرقص، والتمرينات الأساسية، وركوب الدراجات، والمشي على أجهزة المشي (للجري والمشي)، والتجديف، و"التهدئة الواعية".