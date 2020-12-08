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فن

"يا جدع يا ابن الأصول" .. حمدى الميرغني يهنئ دياب بعيد ميلاده

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:58 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
حرص الفنان حمدى الميرغني على تهنئة الفنان دياب ,ونشر الميرغني صورة بصحبتة وبحضور النجم اشرف عبد الباقي من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وكتب الميرغني معلقا له على الصورة :"كل سنه وأنت طيب ياراجل ياطيب ويارب تبقي سنه حلوة عليك ياديبوو ياجدع يابن الأصول"


وفاجئ النجم أشرف عبدالباقي الفنان دياب، بالاحتفال بعيد ميلاده، وذلك أثناء بروفات عروض مسرحية اللوكاندة، والتي  تعرض أسبوعيا أيام الخميس والجمعة والسبت علي مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة.  

فيما سادت روح الدعابة بين فريق عمل مسرحية اللوكاندة والعملين بها، وتقديم التهاني لدياب بمناسبة عيد ميلاد.

"اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور ،أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.

من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، الإشراف العام عمرو كمال ومنتج فني فتحي إسماعيل
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