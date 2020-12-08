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رياضة

محمد هاني ناشئ زد يخطف الأنظار

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
خطف الناشىء محمد هاني الذى لم يتجاوز 9 سنوات الانظار فى قطاع الناشئين فى نادى زد اف سى بعد الاداء والمستوى المتميز الذى ظهر به الناشىء مع القطاع خلال المرحلة الماضية .

وبعد المستوى المتميز رشحه مسئولو قطاع الناشئين فى نادي زد الى التواجد فى الفرق الاكبر سنا بعد ادائه الفنى والبدني المميز خلال الفترة الماضية .

وأكد سفين كاليرت المدير الفني والمشرف على فرق الناشئين بنادي زد اف سي، أن القطاع يمتلك عددا كبيرا من اللاعبين قادرين على الوصول لإنجازات كبيرة مثل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. 

ويتولى كاليرت منصب المدير الفني والمشرف على فرق قطاع الناشئين في نادي زد اف سي في إطار التوأمة مع فريق بروسيا دورتموند الألماني .

وأضاف الألماني كاليرت في تصريحات خاصة لصدي البلد: قبل المجئ لمصر كنت اعرف النادي الأهلي والزمالك قطبي الكرة واللاعبين الذين لعبوا في الدوري الالماني مثل هاني رمزي ومحمد زيدان . 

وأكمل : مصر تمتلك عدد كبير من المواهب الكبيرة القادرة على تحقيق إنجازات كبيرة في كرة القدم وقطاع الناشئين في نادي زد قادر على إخراج عدد كبير من اللاعبين الموهوبين مثل محمد صلاح . 
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