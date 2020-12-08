بروسيا دورتموند يقلب الطاولة على بطرسبرج ويفوز 2-1 بدوري أبطال أوروبا





بدأ اللقاء بهدف لصالح فريق زينت بطرسبرج الروسي في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول عن طريق دريوسي ، ثم جاء هدف التعادل لفريق بروسيا دورتموند في الدقيقة 68 عن طريق لوكاش ، وجاء الهدف الثاني للفريق الأصفر في الدقيقة 78 عن طريق أكسيل فيتسل .









وبعد انتهاء مباريات المجموعة السادسة ، يحتل فريق بروسيا دورتموند المركز الأول برصيد 13 نقطة ، ويأتي خلفه فريق لاتسيو في المركز الثاني برصيد 10 نقاط ، بينما يأتي فريق زينت بطرسبرج في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من منافسات دوري أبطال أوروبا.