مريضة سكر تناشد وزارة الصحة علاجها على نفقة الدولة.. صور

ناشدت السيدة س . أ، البالغة من العمر 60 عامًا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بوزارة الصحة بتبنى حالتها وعلاجها على نفقة الدولة لعدم قدرتها على تحمل نفقات العلاج.





وقالت فى رسالتها: أنا مريضة سكر وضغط، وزوجى راجل كبير على المعاش يبلغ من العمر 74 عاماً، وكل اللى بياخده 800 جنيه مش بتكفينا، لافتًا إلى أنها فى الآونة الأخيرة تعرضت لارتفاع شديد فى نسبة السكر مما أدى الى ظهور بعض الجروح فى القدم أدت إلى تلف الأوعية الدموية وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وتعرضت لغرغرينا وبتر فى أصابع القدم.

وأضافت: الحالة تسوء كل يوم عن الآخر ودخلت العناية المركزة ولعدم قدرتنا المادية خرجت قبل أن يتم شفاؤها، وكل أمنيتى هو علاجى على نفقة الدولة لعدم قدرتنا المادية وأنا كل يوم حالتى بتدهور وبتسوء.





وناشدت المسئولين بوزارة الصحة بتبنى حالتها وعلاجها على نفقة الدولة لعدم قدرتها على تحمل نفقات العلاج.

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