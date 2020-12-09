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بين الناس

مريضة سكر تناشد وزارة الصحة علاجها على نفقة الدولة.. صور

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت السيدة س . أ، البالغة من العمر 60 عامًا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بوزارة الصحة بتبنى حالتها وعلاجها على نفقة الدولة لعدم قدرتها على تحمل نفقات العلاج.

وقالت فى رسالتها: أنا مريضة سكر وضغط، وزوجى راجل كبير على المعاش يبلغ من العمر 74 عاماً، وكل اللى بياخده 800 جنيه مش بتكفينا، لافتًا إلى أنها فى الآونة الأخيرة تعرضت لارتفاع شديد فى نسبة السكر مما أدى الى ظهور بعض الجروح فى القدم أدت إلى تلف الأوعية الدموية وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وتعرضت لغرغرينا وبتر فى أصابع القدم.
  
وأضافت: الحالة تسوء كل يوم عن الآخر ودخلت العناية المركزة ولعدم قدرتنا المادية خرجت قبل أن يتم شفاؤها، وكل أمنيتى هو علاجى على نفقة الدولة لعدم قدرتنا المادية وأنا كل يوم حالتى بتدهور وبتسوء.

وناشدت المسئولين بوزارة الصحة بتبنى حالتها وعلاجها على نفقة الدولة لعدم قدرتها على تحمل نفقات العلاج.
 
للتواصل مع القارئة من خلال رقم: 
01098641365

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولاً من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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