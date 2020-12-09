6:30ص..عضو المجلس المحلي بفرنسا: زيارة الرئيس السيسي فارقة

قالت الدكتورة جيهان جادو عضو المجلس المحلي بفرنسا، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا مهمة جدا وربما تكون فارقة في مستقبل مصر القادم والجميع شاهد الاستقبال العظيم للرئيس السيسي وحفاوته من قبل الحكومة الفرنسية ومن قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرة إلى أن اصداء واجواء الزيارة ناجحة بنسبة 100%.





وأضافت «جادو» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن بكل تأكيد كانت هناك دلالات قوية جدا بدءا من الاستقبال وأيضا والملفات الهامة والحيوية التي تم مناقشتها في هذا الجانب سواء علي الطرفين المصري والفرنسي.





وتابعت عضو المجلس المحلي بفرنسا أن مصر وفرنسا تربطهما علاقات قوية جدا وثنائية ويمكن هذه الزيارة أن تكون الخامسة أو السادسة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، وتناولت هذه الزيارة العديد من الملفات الهامة للطرفين وهناك استراتيجية وتناغم وتوافق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وماكرون في كافة الاتجاهات مما سهل عملية نجاح الزيارة.





ومن جانبه أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا استراتيجية وهامة لقوتين تعملان على أمن واستقرار المنطقة، وتتشاركان في إقليم شرق المتوسط.





وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي، أن مصر وفرنسا تعملان معا من أجل إنهاء الأزمة الليبية ولبنان ومكافحة التطرف والإرهاب إضافة إلى الأبعاد الأقليمية والثنائية.







