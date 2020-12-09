برلمانى: الرئيس السيسي خط أحمر لدى رؤساء العالم

قالت الدكتوره جهاد إبراهيم عضو لجنة السياحة بمجلس النواب ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لدية كاريزما من نوع خاص وينال احترام جميع رؤساء العالم ولدية مصدقية فى حديثة وإحترام لحديثة مؤكدة ان الرئيس السيسي خط أحمر لدي رؤساء العالم ، وكل ما يقوله هو كلام صحيح مستندا إلى بيانات حقيقية ،وحديثه حول عدم وجود إصابات بفيروس كورونا فى بعض المناطق السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة .





واضافت إبراهيم فى تصريحات خاصة لصدي البلد ، لافته أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لدية طاقة صدق عالية ، وبالتالي حديثة يكون مؤثرا لانه يحمل الصدق ، مشيره إلى أن مرسي علم وشرم الشيخ والغردقة والأقصر واسوان سيشهدان تدفقا سياحيا خلال الموسم الحالي لتمتعهم بدرجة حراراة مناسبة واعلي من درجات الحرارة فى اوروبا والتى تصل الى تحت الصفر .





وأكدت عضو جنة السياحة ، أنه مهما كانت الاصابات بكورونا فى مصر فلن تصل الى النسب الموجوده فى دول العالم واروبا لافتة أن مصر تتمتع بمناخ معتدل ودرجات حرارة مرتفعة بالنسبة لاوربا فى فصل الشتاء فهي مشتا جيد للسائحين الباحثين عن المكان المناسب لقضاء عطلاتهم والتمتع بدرجات حرارة جيدة.









وقد قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية تشهد معدلات معقولة جدا في الإصابات بفيروس كورونا قياسا بالعالم، سواء في الموجة الأولى أو الثانية، وفى المقاصد السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة، الإصابات منعدمة فيما يخص فيروس كورونا.





وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يشيد باستئناف الرحلات السياحية بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت الحديث عن التداعيات الصحية والاجتماعية والصحية لفيروس كورونا المستجد، حيث نجحت مصر في تحقيق التوازن الدقيق لاحتواء الفيروس من جانب ومعالجة الآثار السلبية لهذه الجائحة مما جعل مصر واحدة من الدول المحدودة التي حققت نمو اقتصادي إيجابى في العالم.





وتابع الرئيس السيسى: المحادثات كانت فرصة مهمة لتشجيع قيم التسامح والاعتدال بين الأديان والحضارات والشعوب، ومحاربة ظهور التطرف والإرهاب وكراهية الآخر بما يسهم في تعزيز الحوار، وأكد على عدم ربط الإرهاب بأي دين وعدم الإساءة للرموز المقدسة.





وكان الرئيسان عقدا جلسة مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث ناقشت المباحثات عددًا من الموضوعات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.