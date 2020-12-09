برلماني: لدينا مناطق سياحية تتمتع بطقس دافئ ونتوقع زيادة معدلات السائحين

قال النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر هي من الدول المتوسطة فى معدلات الإصابة بـ كورونا طبقاً للإحصائيات التى تصدرها الحكومة ومنظمة الصحة العالمية ويرجع ذلك إلى إتباع الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية.





وأكد عضو مجلس الشيوخ فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا وتأكيده أن مصر تشهد معدلات معقولة جدًا فى الإصابات بفيروس كورونا قياسا بالعالم، هي رسالة للعالم بأن مصر لم ولن تصل لمعدلات الخطورة فى الاصابات وهذا سيشجع على زيادة الإقبال السياحي خلال الفترة القادمة.





وأضاف "القماطي"، أن درجات الحرارة فى مصر بشكل عام جيدة فى فصل الشتاء وبالتالي فهي مشتى جيد وبخاصة مناطق الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة التى تعتبر من مناطق التى تتمتع بطقس دافئ فى الشتاء ودرجات حرارة عالية بالنسبة لمعظم دول أوروبا التى يبحث سكانها دائمًا عن الشمس ودرجات الحرارة الدافئة والتى تمتاز بها بعض المناطق السياحة فى مصر ونتوقع ان يكون هناك تدفق سياحي فى موسم الشتاء .





وقد قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية تشهد معدلات معقولة جدًا في الإصابات بفيروس كورونا قياسا بالعالم، سواء في الموجة الأولى أو الثانية، وفى المقاصد السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة، الإصابات منعدمة فيما يخص فيروس كورونا.





وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يشيد باستئناف الرحلات السياحية بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت الحديث عن التداعيات الصحية والاجتماعية والصحية لفيروس كورونا المستجد، حيث نجحت مصر في تحقيق التوازن الدقيق لاحتواء الفيروس من جانب ومعالجة الآثار السلبية لهذه الجائحة مما جعل مصر واحدة من الدول المحدودة التي حققت نمو اقتصادي إيجابي في العالم.





وتابع الرئيس السيسى: المحادثات كانت فرصة مهمة لتشجيع قيم التسامح والاعتدال بين الأديان والحضارات والشعوب، ومحاربة ظهور التطرف والإرهاب وكراهية الآخر بما يسهم في تعزيز الحوار، وأكد على عدم ربط الإرهاب بأي دين وعدم الإساءة للرموز المقدسة.





وكان الرئيسان عقدا جلسة مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث ناقشت المباحثات عددًا من الموضوعات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.