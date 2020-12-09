اليوم.. معرض الزيوت العطرية السابع بـ صيدلة عين شمس

ينظم طلاب الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس معرض الزيوت العطرية السابع اليوم الأربعاء الموافق 9_12_2020.
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد ابو شنب القائم بأعمال عميد الكلية و وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتورة اماني اسامه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة شيرويت الأحمدي رئيس قسم العقاقير بالكلية وتحت إشراف الدكتورة اميمه الدهشان مؤسس ورئيس المعرض.
ويتناول المعرض هذا العام جائحة Covid-19 التي أثرت بشدة على العالم وسيتم تقسيم الفرق حسب البلدان المتأثرة بـ Covid-19 ، واختيار ثلاثة زيوت أساسية ، وتسليط الضوء على الآثار للزيوت الأساسية في إدارة هذا الوضع الوبائي.
جدير بالذكر أن المعرض سيعقد عبر الإنترنت الساعة العاشرة والنصف صباحا ويطلب من الطلاب المشاركين تسجيل فيديو مدته عشر دقائق لعملهم وسيتم تقديم مقاطع الفيديو في يوم المعرض وتحميلها على صفحة المعرض علي موقع الفيسبوك وقناة YouTube.
وفي سياق آخر افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع المعنفات وتطويرات استقبال وطوارئ مستشفى أمراض النساء والتوليد بمستشفيات الجامعة.
حضر الافتتاح الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، وجيرمين حداد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، ود. أشرف عمر عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ود. شهيرة سمير وكيل الكلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.اسامة منصور وكيل الكلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. احمد رامي مدير مستشفى النساء والتوليد ود حسن عواد رئيس قسم أمراض النساء والتوليد .
وأكد الدكتور محمود المتينى على دعم الجامعة الكامل لمناهضة العنف ضد المرأة مضيفا أن التوعية و محو الأمية أهم الأسلحة للتغلب على أى عنف يواجه المجتمع و التغلب على أسباب عنف مما ينتج مجتمعا خاليا من العنف.
كما أكد أن التجديدات التى شهدها قسم النساء والتوليد جاءت فى وقت قياسي وهذا يدل على المجهود الكبير الذى تم بذله مقدما الشكر والتقدير الى الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائمين على هذ الصرح الكبير. مضيفا ان الأهم ليس النجاح ولكن الاستمرارية والمصداقية.