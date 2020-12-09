ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اليوم.. معرض الزيوت العطرية السابع بـ صيدلة عين شمس

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:28 ص
صيدلة عين شمس
صيدلة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
ينظم طلاب الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس معرض الزيوت العطرية السابع اليوم الأربعاء الموافق 9_12_2020.

ويأتي ذلك  تحت رعاية الدكتور خالد ابو شنب القائم بأعمال عميد الكلية و وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتورة  اماني اسامه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة شيرويت الأحمدي رئيس قسم العقاقير بالكلية وتحت إشراف الدكتورة اميمه الدهشان مؤسس ورئيس المعرض.

ويتناول المعرض هذا العام جائحة Covid-19 التي أثرت بشدة على العالم وسيتم تقسيم الفرق حسب البلدان المتأثرة بـ Covid-19 ، واختيار ثلاثة زيوت أساسية ، وتسليط الضوء على الآثار للزيوت الأساسية في إدارة هذا الوضع الوبائي.  

جدير بالذكر أن المعرض سيعقد عبر الإنترنت الساعة العاشرة والنصف صباحا ويطلب من الطلاب المشاركين تسجيل فيديو مدته عشر دقائق لعملهم وسيتم تقديم مقاطع الفيديو في يوم المعرض وتحميلها على صفحة المعرض علي موقع الفيسبوك وقناة YouTube.


وفي سياق آخر افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع المعنفات وتطويرات استقبال وطوارئ مستشفى أمراض النساء والتوليد بمستشفيات الجامعة.

حضر الافتتاح الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، وجيرمين حداد ممثل  صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، ود. أشرف عمر عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ود. شهيرة سمير وكيل الكلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.اسامة منصور وكيل الكلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. احمد رامي مدير مستشفى النساء والتوليد ود حسن عواد رئيس قسم أمراض النساء والتوليد .

وأكد الدكتور محمود المتينى على دعم الجامعة الكامل لمناهضة العنف ضد المرأة مضيفا أن التوعية و محو الأمية أهم الأسلحة للتغلب على أى عنف يواجه المجتمع  و التغلب على أسباب عنف مما ينتج مجتمعا خاليا من العنف.

كما أكد أن التجديدات التى شهدها قسم النساء والتوليد جاءت فى وقت قياسي وهذا يدل على المجهود الكبير الذى تم بذله مقدما الشكر  والتقدير  الى الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائمين  على هذ الصرح الكبير. مضيفا ان الأهم ليس النجاح ولكن الاستمرارية والمصداقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس: ١٢ مليون جنيه تكلفة تطوير مستشفى أمراض النساء والتوليد

بحضور سفير النرويج..افتتاحات جديدة غدا بمستشفى النساء للولادة بطب عين شمس

افتتاح وحدة المعنفات بجامعة عين شمس.. اليوم

رئيس قسم النساء بطب عين شمس: وحدة المعنفات تكلفت 12 مليون جنيه

رئيس القومي للمرأة: مصر لا تقبل العنف ضد المرأة بأي شكل

مايا مرسى تشهد حفل افتتاح وحدة التعامل مع المعنفات بـ طب عين شمس

ترشيحاتنا

شاهد.. إعصار غريب يظهر فجأة بمنطقة الجوف في السعودية

الخطيب مع يعقوب السعدي على قناة الأهلي .. الجمعة

فى عيد ميلادها 39 .. إطلالات غريبة عرضت مي كساب للانتقاد.. شاهد

شاب مصري يجني ثروة هائلة من تجارة السم.. الجرام بـ 10 آلاف دولار

وزير التعليم يزف خبراً عاجلاً لطلاب الثانوية العامة المتابعين لقناة «مدرستنا 2»

الرئيس السيسي: فرنسا بدأت تدرك خطر جماعة الإخوان على المجتمع الأوروبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دموع تماسيح.. الشعب البريطاني يهاجم وزير الصحة بعد بكائه على الهواء.. فيديو

تبدأ بـ 185 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار شانجي M50 موديل 2020/2021| صور

مخافوش من البرد.. 3 إطلالات بالقصير والمكشوف في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد