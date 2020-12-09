اليوم.. معرض الزيوت العطرية السابع بـ صيدلة عين شمس

ينظم طلاب الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس معرض الزيوت العطرية السابع اليوم الأربعاء الموافق 9_12_2020.





ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد ابو شنب القائم بأعمال عميد الكلية و وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتورة اماني اسامه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة شيرويت الأحمدي رئيس قسم العقاقير بالكلية وتحت إشراف الدكتورة اميمه الدهشان مؤسس ورئيس المعرض.





ويتناول المعرض هذا العام جائحة Covid-19 التي أثرت بشدة على العالم وسيتم تقسيم الفرق حسب البلدان المتأثرة بـ Covid-19 ، واختيار ثلاثة زيوت أساسية ، وتسليط الضوء على الآثار للزيوت الأساسية في إدارة هذا الوضع الوبائي.





جدير بالذكر أن المعرض سيعقد عبر الإنترنت الساعة العاشرة والنصف صباحا ويطلب من الطلاب المشاركين تسجيل فيديو مدته عشر دقائق لعملهم وسيتم تقديم مقاطع الفيديو في يوم المعرض وتحميلها على صفحة المعرض علي موقع الفيسبوك وقناة YouTube.







