وزير المالية: مصر أصبحت دولة جاذبة للمستثمرين.. ويكشف تفاصيل طرح لقاح كورونا | فيديو

أجرى وزير المالية المصري محمد معيط مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، كشف خلالها عما تقدمه مصر من أجل جذب الاستثمار والامتيازات التي تمنحهم إياها.





وقالت "بلومبرج" إن مصر تريد تسوية ديونها المحلية عن طريق "Euroclear Bank SA" في أقل من عام وتقديم أول سنداتها بسعر معوم بحلول منتصف عام 2021، كجزء من مساعي الحكومة لخفض تكاليف الاقتراض وتذكير انتعاش الطلب على سنداتها.





وقال وزير المالية محمد معيط في المقابلة إن صفقة مع يوروكلير ومقره بلجيكا ستكون بمثابة "بوابة آمنة" للسوق وللمستثمرين الكبار مثل البنوك المركزية وزيادة الطلب والسيولة من خلال توسيع قاعدة المستثمرين لدينا". وأشارت إلى أنه يتعين على الأجانب حاليًا المرور من خلال مقرضين محليين للاستثمار في الديون المصرية.





وأضاف معيط إنه بعد أن بدأت مفاوضات يوروكلير في 2018 وتم تمرير هدف سابق، فإن المتطلبات القانونية الآن قد اكتملت تقريبًا،وتاريخ الانتهاء:"إن شاء الله ، من سبتمبر إلى نوفمبر 2021".





وأشارت الوكالة أن الأجانب ضخوا مليارات الدولارات في سوق السندات المصرية منذ أواخر عام 2016، عندما خفضت السلطات قيمة العملة في بداية برنامج اقتصادي شامل مدعوم بقرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. مع ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار الجنيه، أصبحت مصر محببة لمستثمري الأسواق الناشئة.





وقال معيط إن التدفقات انعكست عندما تفشى وباء فيروس كورونا، حيث قام الأجانب بسحب 20 مليار دولار من السوق المصرية في ربيع 2020، مما أدى إلى انخفاض الإجمالي إلى 9 مليارات دولار.





وأضاف:"لقد تعاملنا مع الوضع، عندنا أرادوا المغادرة، غادروا".





شهد الانتعاش الذي بدأ في يونيو ارتفاع هذه الاستثمارات إلى 24 مليار دولار في نوفمبر، وفقًا للوزير، مدفوعة بالعوائد الحقيقية المرتفعة والاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي.





قد يكون السحب الآخر هو إدراج الأوراق النقدية المصرية في مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة التابع لشركة "JPMorgan Chase u0026 Co"، والذي يجذب الاستثمارات من الصناديق السلبية التي تتبع المقياس. وبدأت السلطات المصرية محادثات حول التضمين قبل حوالي 18 شهرًا، واكتمل العمل في الجانب المصري، بحسب معيط.





وأكد وزير المالية محمد معيط:"نحن جاهزون ولكن بسبب فيروس كورونا، علقت JPMorgan أي إدراجات جديدة. لذلك نحن ننتظر أن نسمع منهم".





خططت السلطات المصرية أيضًا لجذب فئة جديدة من المستثمرين من خلال إصدار أول سندات مصرية بسعر فائدة معوم. وقال معيط إن المناقشات جارية بشأن أي من عدة معايير مرجعية، بما في ذلك سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي، يمكن ربط السندات بها.





تخطط مصر أيضًا لإصدار صكوك إسلامية سيادية لأول مرة في البلاد في عام 2021.





وبحسب معيط فإنه "إذا وافق البرلمان على مشروع قانون الصكوك قبل فبراير، فيمكننا إصدار أول صكوك لدينا قبل يونيو". وقال إن مصر يمكنها أيضًا الاستفادة من سوق السندات الدولية في النصف الأول من عام 2021، إذا لزم الأمر.





توصلت الحكومة إلى اتفاق احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في منتصف العام، مما عزز ثقة المستثمرين. وقال معيط إن مصر لم تنظر بعد في الاقتراب من البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له للتوصل إلى اتفاق غير مالي عندما تنتهي الصفقة الحالية في يونيو.





وقال معيط "كل الخيارات مطروحة على الطاولة وستتم مناقشة كل سيناريو محتمل للتأكد من أنه الأفضل لاقتصادنا. نحتاج إلى ترك بعض الوقت حتى ننتهي من المرحلة الحالية بنجاح."





وكشف معيط عن بعض الأرقام:





* ستحصل مصر على 20% من احتياجاتها من لقاح كورونا من إنتاج التحالف الذي شكلته منظمة الصحة العالمية "بسعر معقول".





* 30% أخرى ستأتي مع شراء لقاح "أسترازينيكا" قبل نهاية عام 2021.





*إذا عاد الوضع تدريجيًا إلى طبيعته، فقد يصل النمو الاقتصادي إلى 4٪ بنهاية السنة المالية في يونيو 2021.





* تتراوح تقديرات السنة المالية المقبلة 2021-2022 بين 5.5٪ و 6.5٪.



