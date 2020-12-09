تعرف على إجراءات الأعذار وتأجيل الامتحانات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة عن الإجراءات المتعلقة بالأعذار وتأجيل الطلاب للامتحانات النصفية عن الفصل الدراسي الأول 2020 /2021 .
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ويقوم الطالب بتقديم طلب الاعتذار عن الامتحان ورقيا أو إلكترونيا لإدارة شئون الطلاب بالكلية قبل بدء موعد الامتحانات ، ويجب أن يكون الاعتذار المقدم قبل بداية الامتحانات شاملًا كافة الامتحانات النصفية المقررة في الفصل الدراسي الاول ، ولا يقبل الاعتذار عن مادة أو أكثر دون باقي المواد .
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ويتم قبول الأعذار الطارئة والمرضية في أي وقت وفي هذه الحالة يحق للطالب حضور الامتحانات النصفية (دور ثان) ويحتفظ بكامل درجته وتقديره ، وفقًا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، بحيث لا يعتبر غياب الطالب في هذه الحالة رسوبا ، وإنما يعتبر غيابًا بعذر مقبول .
وتجرى امتحانات الإعادة بنفس القواعد وطريقة الحساب لتوحيد سياسة التقييم ، كما حذرت الكلية من مخالفة الإجراءات الاحترازية، لعدم التعرض للمساءلة القانونية وفقًا للقوانين واللوائح ومواثيق السلوك المعمول بها في الجامعة .
وكانت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة قد أعلنت عن العديد من الإجراءات والقرارات ، بشأن إجراء الامتحانات النصفية والتي يجب على الطلاب ضرورة اتباعها والالتزام بها خاصة مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس بكورونا، ويوضح "صدى البلد" للطلاب الإجراءات المتبعة عند إجراء الامتحانات كالآتي:-
- حضور الطالب قبل الامتحان بساعة على الأقل .
- عدم دخول الطالب إلا بالكارنيه الجامعي .
- قياس درجة حرارة الطلاب وعدم دخول الطلاب المشتبه في إصابتهم ، ويتم نقله لتلقي الخدمة الطبية المناسبة لحالته ويعتبر من مقدمي الأعذار.
- يدخل كل طالب على صفحته لمعرفة مكان أداء الامتحان لكل مقرر وعدم التزاحم عند الدخول إلى مقر لجان الامتحانات .
- يمنع أي طالب من دخول اللجنة بعد بدء الامتحانات كما يحظر تبادل الأقلام والأدوات الشخصية لكل طالب ، كما يوقع في كشف الحضور بقلمه الشخصي .
- يسمح للطالب مغادرة اللجنة بعد الانتهاء من إجابته على الأسئلة دون التقيد بمرور نصف الوقت .
- عدم السماح لأي طالب بالدخول لأعضاء هيئة التدريس بعد الامتحانات ويتم التواصل معهم من خلال (الإيميل) .
- مغادرة الطلاب مقر الكلية فور الانتهاء من الاختبار منعا للتكدس والتجمعات الطلابية .