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تعليم

لطلاب جامعة القاهرة ...تعرف على كيفية الاشتراك بمسابقة الاشغال اليدوية اون لاين

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:49 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت جامعة القاهرة عن إطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية أونلاين، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية وتشمل:

‎مسابقة الاشغال اليدوية. 

‎وفيها يقوم كل متسابق بتقديم عمل فنى واحد من الخامات الطبيعية والمصنعة مثل معادن ، خشب ، قماش ، جلد وغيرها ..  ويجب الا يقل ابعاد العمل عن ٤٠ سم و لا يزيد عن ١٥٠ سم. 

‎يمنح للطلاب الفائزون جوائز مالية. 
‎المركز الاول : ٤٥٠ جنيها. 
‎المركز الثانى : ٤٠٠ جنيها. 
‎المركز الثالث : ٣٥٠ جنيها. 

‎كما يتم المشاركة فى المسابقة وارسال الاعمال المقدمة من خلال هذا البريد الالكترونى :


‎وكان الدكتور الخشت، قد أكدةأن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.

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